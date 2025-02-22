ضبط تاجر بتهمة التعدى على طفلتيه بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرض طفلة للتعدى بالضرب من قبل والدها بالشرقية.



القبض على تاجر تعدى على طفلتيه بالشرقية

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تعرض طفلة للتعدى بالضرب والتعذيب من قبل والدها بمدينة الحسينية بالشرقية.



وبالفحص أمكن تحديد الطفلة طالبة " 11 سنة " - مقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية، وباستدعائها حضرت رفقة جدها لوالدها.

وأفادت بقيام والدها (تاجر فاكهة) بالتعدى عليها بالضرب محدثًا إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.. وبسؤال جدها (مزارع - مقيم بذات العنوان) أيد ما جاء بأقوال الطفلة وأضاف بقيام والدها بإحداث إصابتها وإصابة شقيقتها الآخرى طالبة 9 سنوات؛ بسبب عدم طاعتهما له.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (والد الطفلتين)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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