أخبار مصر: قنبلة أمريكية بشأن خطة مصر في غزة، قصة إهانة جروس قبل رحيله، هل يستهدف ترامب قناة السويس بمشروعه الضخم مع الهند

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وزير الخارجية الأمريكي: سنمنح الدول العربية فرصة للتوصل إلى خطة بشأن غزة

قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي: سنمنح البلدان العربية فرصة للتوصل إلى خطة بشأن غزة.

لاعب قفل عليه غرفة خلع الملابس وآخر أهانه، كواليس صادمة في رحيل جروس عن الزمالك

كشف الناقد الرياضى إسلام صادق عن أسباب رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه اليوم الجمعة، لمدة 8 ساعات 14 فبراير 2025 عن مركز أطفيح بالكامل، باستثناء جزيرة الكريمات والحجارة وكفر الشيخ سعد.

تحذير للمحتفلين بالقاهرة والوجه البحري، ظاهرتان جويتان تعكران صفو طقس عيد الحب اليوم

الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، سكان القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء من طقس اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 الذي يتزامن مع يوم الاحتفال بعيد الحب، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد ظاهرتين جويتين تعكران صفو اليوم.

هل يستهدف مصر، ترامب يكشف عن أعظم طريق تجاري في التاريخ بين الهند وإسرائيل وإيطاليا وأمريكا

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، شددا خلاله على الشراكة الاقتصادية بين البلدين والتعاون في مجالات التجارة والدفاع والطاقة.

عمر خيرت يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ بعد حفل تكريمه (فيديو)

وجه الموسيقار القدير عمر خيرت رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عقب إحيائه حفلًا موسيقيًّا تكريمًا لمشواره الفني.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والدوريات العربية.

كل يوم شاب يموت بأزمة قلبية، جمال شعبان يعلق على وفاة نجل مالك صيدليات شهيرة بالمحلة

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، على وفاة دكتور صيدلي شاب نجل مالك سلسلة صيدليات شهيرة بالمحلة بشكل مفاجئ.

هل استيراد الكتاكيت يساهم في خفض أسعار الدواجن في رمضان؟ الثروة الداجنة تصدم المصريين

عادت أسعار الكتاكيت لارتفاع مرة أخرى، ليتخطى سعر الكتكوت الأبيض الـ 55 جنيهًا، بعد أن انخفضت أسعاره لنحو 50 جنيهًا، مع إعلان وزير الزراعة فتح استيراد الكتاكيت والبيض المخضب نهاية يناير الماضي.

تعرض طائرة وزير الخارجية الأمريكي لعطل مفاجئ أثناء توجهه إلى مدينة ميونيخ

فجأة استدارت طائرة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المتوجهة إلى ألمانيا وعادت أدراجها إلى قاعدة أندروز المشتركة.

أنا فرحان وانتظروا الشغل الجديد، حمو بيكا يرقص في أول ظهور بعد الإفراج عنه (فيديو)

احتفل مؤدي المهرجانات حمو بيكا مع أصدقائه بالرقص، في أول ظهور له عقب الإفراج عنه.

الأكبر هذا العام، الأوقاف تفتتح 80 مسجدا اليوم الجمعة في 16 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها في إعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 80 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 14 فبراير 2025م، في مختلف المحافظات، وذلك في أكبر افتتاح للمساجد منذ بدء العام المالي 2024 / 2025م. ويأتي هذا الافتتاح في إطار خطة الوزارة لتطوير المساجد وتهيئتها على النحو الأمثل لخدمة المصلين.

خليجها اختفى عن الخرائط، رئيسة المكسيك غاضبة وتلوح بمقاضاة جوجل

هددت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أمس الخميس بتقديم دعوى مدنية ضد شركة جوجل، بعد تغيير اسم "خليج المكسيك" في جميع أنحاء العالم، إلى "خليج أمريكا" على خرائطها.

طلع لعيب حتى خارج الملعب، رونالدو يرد على سؤال مفاجئ عن أحداث سوريا (فيديو)

أجاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، عن سؤال مفاجئ عقب نهاية مباراة فريقه أمام أهلي جدة، أمس الخميس.

مسلسلات رمضان 2025، زينة تقلد أنغام مع فيفي عبده في الأغنية الدعائية لـ "العتاولة 2" (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025، نشر الموزع الموسيقي إسلام ساسو عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أغنية دعائية لمسلسل "العتاولة 2"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

رغم الغزل، نائب ترامب يهدد بوتين عسكريا ويلوح بالعقوبات

على الرغم من الغزل الذي كاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا، مؤكدًا أنه يسعى إلى تحقيق السلام، لوح نائبه بالعقوبات.

شملت الذرة وعباد الشمس، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت انخفاضًا ملحوظًا في اللتر، مقابل تباين سعر الزيوت الخام، فما هي أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

بعد وفاة دكتور صيدلي بشكل مفاجئ، جمال شعبان يقدم الوصايا العشر للوقاية من مرض القلب

قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، 10 نصائح لمتابعيه للوقاية من مرض القلب، وذلك بعد وفاة دكتور صيدلي شاب نجل مالك سلسلة صيدليات شهيرة بالمحلة بشكل مفاجئ.

ترامب يعلن عن لقاء روسي أمريكي أوكراني في السعودية الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أن مسؤولين أمريكيين وروس وأوكرانيين سيعقدون لقاءً لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

فيديو يحبس الأنفاس، حوت يبتلع مغامرا من هواة التجديف ونجاة الأخير بأعجوبة

تعرض مغامر من هواة رياضة التجديف، لحادثة صادمة، عندما ابتلعه حوت أحدب لفترة وجيزة قبالة سواحل "باتاجونيا" في تشيلي، قبل أن يقذفه مجددًا، دون أن يصاب بأذى.

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