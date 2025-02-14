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رياضة

لاعب قفل عليه غرفة خلع الملابس وآخر أهانه، كواليس صادمة في رحيل جروس عن الزمالك

جروس، فيتو
جروس، فيتو

كشف الناقد الرياضى إسلام صادق عن أسباب رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

جروس الذي رحل عن تدريب الفريق بالأمس، وتم تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو بدلًا منه ليتحدث إسلام صادق عن كواليس الرحيل.

 

أزمات جروس مع اللاعبين

حيث أكد ان سبب الرحيل الأزمات الكثيرة التي حصلت بين جروس واللاعبين، مما دفع الإدارة لاتخاذ قرار سريع قبل لقاء القمة.

هناك شكاوى عدة من اللاعبين، وتم التواصل مع اللاعبين وتم التأكد من العديد من الأزمات.

غرف خلع الملابس على جروس

إسلام صادق كشف عن أمر فظيع، من أحد اللاعبين الكبار، حيث تشاجر أحد اللاعبين مع جروس بسبب عدم الدفع به، حيث أنه قفل غرف خلع الملابس على جروس، واعترض بطريقة قوية على المدرب.

إسلام صادق تحدث عن واقعة أخرى وهي أن ناصر ماهر قال لزملائه، ان الفريق واللاعبين تتدرب وكأنها مركز شباب، وليس فريق بحجم الزمالك.

كل هذا علمت به الإدارة، الى جانب سوء الادارة الفنية وتراجع مستوى الفريق، لتتخذ قرار برحيل جروس.

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