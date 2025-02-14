الجمعة 14 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي: سنمنح الدول العربية فرصة للتوصل إلى خطة بشأن غزة

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، فيتو

قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي: سنمنح البلدان العربية فرصة للتوصل إلى خطة بشأن غزة-وفق نبأ عاجل للقاهرة الإخبارية.

 

خطة العرب بشأن غزة

وتابع: إذا كانت لدى الدول العربية خطة أفضل بشأن غزة فهذا أمر جيد، والشركاء العرب سيجتمعون قريبًا ثم يعودون إلينا بخطة بشأن غزة.

 

استطلاع رأي في الولايات المتحدة بشأن غزة

وأظهر استطلاع للرأي فى الولايات المتحدة، أن حوالي 64 % من الأمريكيين يعارضون خطة الرئيس دونالد ترامب للاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين منها.

 

الشعب الأمريكي يرفض سيطرة ترامب على غزة

وشمل استطلاع الرأي الذي أجرته منظمة "داتا فور بروجرس" الأمريكية، عينة من 1200 أمريكى وأجرى بين 8 و9 فبراير الجاري، حول آراء المشاركين بشأن طرح ترامب الاستيلاء على غزة.

 

وأبلغت المنظمة المشاركين في الاستطلاع الذي نشرت نتائجه مساء الأربعاء الماضي، بأن خطة ترامب تتضمن تهجير الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة قسرًا وإعادة توطينهم في دول مجاورة.

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وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو غزة ترامب تهجير الفلسطينيين الولايات المتحدة

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