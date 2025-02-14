تعرض طائرة وزير الخارجية الأمريكي لعطل مفاجئ أثناء توجهه إلى مدينة ميونيخ

فجأة استدارت طائرة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المتوجهة إلى ألمانيا وعادت أدراجها إلى قاعدة أندروز المشتركة.

فقد أظهر موقع فلايت رادار لتتبع الرحلات الجوية عودة الطائرة بشكل مفاجئ، بعدما كانت متوجهة إلى مدينة ميونيخ، حيث سيحضر مؤتمر ميونيخ للأمن الذي ينطلق اليوم الجمعة.

BREAKING: Secretary of State Marco Rubio’s plane inbound for Munich, Germany, for the Munich Security Conference has turned around and appears to be diverting back to the U.S.



Vice President JD Vance arrived in Munich Thursday, and Secretary Rubio is expected to join him, where… pic.twitter.com/ZUkx3i7cTP February 14, 2025

فيما اكتفى متحدث باسم وزارة الخارجية بالتأكيد بأن طائرة الوزير واجهت مشكلة ميكانيكية أثناء رحلتها واشنطن إلى ميونيخ وعادت أدراجها.

إلا أنه أوضح أن روبيو سيواصل رحلته إلى ألمانيا على متن طائرة أخرى.

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