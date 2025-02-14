الجمعة 14 فبراير 2025
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خارج الحدود

تعرض طائرة وزير الخارجية الأمريكي لعطل مفاجئ أثناء توجهه إلى مدينة ميونيخ

تعرض طائرة وزير الخارجية
تعرض طائرة وزير الخارجية الأمريكي لعطل مفاجئ، فيتو

فجأة استدارت طائرة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المتوجهة إلى ألمانيا وعادت أدراجها إلى قاعدة أندروز المشتركة.

فقد أظهر موقع فلايت رادار لتتبع الرحلات الجوية عودة الطائرة بشكل مفاجئ، بعدما كانت متوجهة إلى مدينة ميونيخ، حيث سيحضر مؤتمر ميونيخ للأمن الذي ينطلق اليوم الجمعة.

فيما اكتفى متحدث باسم وزارة الخارجية بالتأكيد بأن طائرة الوزير واجهت مشكلة ميكانيكية أثناء رحلتها واشنطن إلى ميونيخ وعادت أدراجها.

إلا أنه أوضح أن روبيو سيواصل رحلته إلى ألمانيا على متن طائرة أخرى. 

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