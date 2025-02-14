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اقتصاد

هل استيراد الكتاكيت يساهم في خفض أسعار الدواجن في رمضان؟ الثروة الداجنة تصدم المصريين

الكتاكيت، فيتو
الكتاكيت، فيتو

عادت أسعار الكتاكيت لارتفاع مرة أخرى، ليتخطى سعر الكتكوت الأبيض الـ 55 جنيهًا، بعد أن انخفضت أسعاره لنحو 50 جنيهًا، مع إعلان وزير الزراعة فتح استيراد الكتاكيت والبيض المخضب نهاية يناير الماضي.

<strong>اسعار الكتكوت</strong>
اسعار الكتكوت

فلماذا عادت أسعار الكتاكيت لارتفاع، وهل يساهم استيراد الكتكوت والبيض المخصب  في الحد من ارتفاع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان؟

<strong>د. عبدالعزيز السيد </strong>
د. عبدالعزيز السيد 

ارتفاع سعر الكتاكيت السبب بالزيادات في الدواجن

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن من أسباب ارتفاع سعر الدواجن والمشكلات التي تواجه القطاع؛ ترجع إلى ارتفاع سعر الكتكوت بصورة مبالغ فيها ودون وجود أسباب تبرر هذا الارتفاع.

<strong>اسعار الكتكوت</strong>
اسعار الكتكوت

سعر الكتكوت ارتفع ليمثل أكثر من 55% من تكلفة إنتاج الدواجن

وأضاف لـ «فيتو» أن سعر الكتكوت ارتفع ليمثل أكثر من 55% من تكلفة إنتاج الدواجن، وهو شيء مبالغ فيه جدًا، مؤكدًا أنه طالب الحكومة كثيرًا للعمل على تحديد أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت بهذه الصورة المبالغ فيها.

قرار فتح استيراد الكتاكيت والبيض المخصب صدر متأخرًا

وأشار إلى أن قرار فتح استيراد الكتاكيت والبيض المخصب بالرغم من أنه أصبح ضرورة لانقاذ القطاع، إلا أنه جاء متأخرًا كثيرًا، إذ أن وزير الزراعة أعلن فتح باب الاستيراد نهاية يناير الماضي، وهو موعد متأخر جدًا، بالنسبة للاستعداد لشهر رمضان الكريم.

<strong>أسعار الدواجن والبيض والكتكوت</strong>
أسعار الدواجن والبيض والكتكوت

فتح استيراد البيض المخصب والكتاكيت لن يحل الأزمة خلال رمضان

وأوضح أن الدورة الإنتاجية للدواجن محددة بوقت، وعليه فتح الاستيراد قبل شهر رمضان بأسبوعين أو 3 أسابيع، يعني أن الدواجن ستطرح في الأسواق نهاية شهر رمضان وفي عيد الفطر، وهي فترة يقل فيها استهلاك الدواجن، إذ يفضل المواطنون تناول اللحوم والأسماك، وعليه فإن فتح استيراد البيض المخصب والكتاكيت لن يحل الأزمة خلال الشهر الكريم.

<strong>اسعار الدواجن</strong>
اسعار الدواجن

الأهم من اتخاذ القرار اختيار التوقيت المناسب له

وقال «السيد» إنه مع أي قرار تتخذه الحكومة للحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وخاصة الدواجن والبيض، لكن الأهم من اتخاذ القرار اختيار التوقيت المناسب له، وعليه كان لابد من الاستعداد لشهر رمضان بفتح استيراد الكتكوت والبيض والمخصب باكرًا، والعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للدواجن.

 زيادة الطاقة الإنتاجية للدواجن هو الحل للحد من ارتفاعات الأسعار 

وتابع: أن زيادة الطاقة الإنتاجية للدواجن هو الحل للحد من ارتفاعات الأسعار في القطاع، مشيرًا إلى أن ترك السوق لمعظيات العرض والطلب لا يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار، خاصة وأنها أداة غير منضبطة، فلا يجب أن يكون المعيار المتحكم في تحديد الاسعار يرجع إلى الكميات المعروضة من المنتج وطلبات الشراء.

<strong> الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي</strong>
 الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

وزير الزراعة: فتح باب استيراد الكتاكيت والبيض المخصب

وكان  الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" يوم السبت 1 فبراير 2025: «بالفعل لاحظنا ارتفاع اسعار بيض المائدة خلال الأسبوعين الماضيين، وبالتالي لن ننتظر أي ارتفاعات أخرى وسنتحرك حيال ذلك».

 

فتح الاستيراد أمام البيض المخصب

وأضاف: « بدأنا فتح الاستيراد أمام البيض المخصب الخاص بالكتاكيت وبيض المائدة لمنع أي تحركات سعرية، وبعد ذلك حدث استجابة من غرفة صناعة الدواجن بعدها لاحظنا تخفيض فيأسعار الدواجن والبيض، وبالتالي لن نشهد أي ارتفاعات جديدة الفترة المقبلة».

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