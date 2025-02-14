الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عمر خيرت يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ بعد حفل تكريمه (فيديو)

الموسيقار عمر خيرت
الموسيقار عمر خيرت وتركي آل الشيخ، فيتو

عمر خيرت، وجه الموسيقار القدير عمر خيرت رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة  العامة للترفيه في السعودية، عقب إحيائه حفلًا موسيقيًّا تكريمًا لمشواره الفني.


ليلة تكريم عمر خيرت

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو لعمر خيرت، تحدث فيه الأخير قائلًا: "متشكر جدًّا جدًّا على التكريم اللي لن أنساه مدى حياتي، ويعني لي شيئًا كبيرًا، وبشكر تركي آل الشيخ على رعايته للفن بهذا الأسلوب الرائع والراقي، وشكرا للسعودية على أنها ترعى الفن وتساعد الفنانين وبتعمل أشياء محتاج لنا كلها في العالم العربي، وتحيا مصر والسعودية والعالم العربي".

 

وأحيا الموسيقار عمر خيرت "أمسية موسيقية استثنائية في ليلة تكريم ضخمة"، على مسرح بكر السيد بمدينة الرياض، أقيمت تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ.

وأقيمت الاحتفالية تكريما لمشوار عمر خيرت الكبير في مجال الموسيقى، ضمن ليالي وحفلات موسم الرياض.، والتي شهدت تقديم أشهر مؤلفاته الموسيقية منها: افتتاحية مصرية، غوايش، ضمير أبلة حكمت، ليلة القبض على فاطمة، وجه القمر، اللقاء التاني، حنين، البخيل وأنا، الأيام، العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، زي الهوا، امرأة عصرية، وخلي بالك من عقلك.

 

وجاءت الجائزة التي أهداها آل الشيخ لخيرت، على شكل بيانو، تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة والذهبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الموسيقار القدير عمر خيرت المستشار تركي ال الشيخ الهيئة العامة للترفيه في السعودية أمسية موسيقية استثنائية ليلة تكريم عمر خيرت مسرح بكر السيد بمدينة الرياض حفلات موسم الرياض
ads

الأكثر قراءة

هل يستهدف مصر، ترامب يكشف عن أعظم طريق تجاري في التاريخ بين الهند وإسرائيل وإيطاليا وأمريكا

كل يوم شاب يموت بأزمة قلبية، جمال شعبان يعلق على وفاة نجل مالك صيدليات شهيرة بالمحلة

درجات الحرارة غدا الجمعة 14-2-2025 في مصر

وزير الخارجية الأمريكي: سنمنح الدول العربية فرصة للتوصل إلى خطة بشأن غزة

اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

شبورة كثيفة ورياح تضرب القاهرة الكبرى، تحذير عاجل من طقس اليوم الجمعة

بـ 32 جنيها كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق

سفاح المعمورة يمثل جريمته أمام جهات التحقيق وسط حراسة مشددة

منوعات

المزيد

إصابات في تصادم أكثر من 100 سيارة بولاية أوريجون الأمريكية (فيديو)

تستخدم التنويم المغناطيسي، الشرطة العراقية تلقي القبض على عصابة في كربلاء

جريمة بشعة تهز تركيا، أب يقتل ابنته صاحبة الـ 13 عاما

امرأة بريطانية تتعرض للتشوه بعد عملية تجميل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

بـ 32 جنيها كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

إعلان الحزمة الاجتماعية قريبًا.. رسائل قوية وحاسمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 14 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 14 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية