عمر خيرت يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ بعد حفل تكريمه (فيديو)

عمر خيرت، وجه الموسيقار القدير عمر خيرت رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عقب إحيائه حفلًا موسيقيًّا تكريمًا لمشواره الفني.



ليلة تكريم عمر خيرت

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو لعمر خيرت، تحدث فيه الأخير قائلًا: "متشكر جدًّا جدًّا على التكريم اللي لن أنساه مدى حياتي، ويعني لي شيئًا كبيرًا، وبشكر تركي آل الشيخ على رعايته للفن بهذا الأسلوب الرائع والراقي، وشكرا للسعودية على أنها ترعى الفن وتساعد الفنانين وبتعمل أشياء محتاج لنا كلها في العالم العربي، وتحيا مصر والسعودية والعالم العربي".

وأحيا الموسيقار عمر خيرت "أمسية موسيقية استثنائية في ليلة تكريم ضخمة"، على مسرح بكر السيد بمدينة الرياض، أقيمت تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ.

وأقيمت الاحتفالية تكريما لمشوار عمر خيرت الكبير في مجال الموسيقى، ضمن ليالي وحفلات موسم الرياض.، والتي شهدت تقديم أشهر مؤلفاته الموسيقية منها: افتتاحية مصرية، غوايش، ضمير أبلة حكمت، ليلة القبض على فاطمة، وجه القمر، اللقاء التاني، حنين، البخيل وأنا، الأيام، العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، زي الهوا، امرأة عصرية، وخلي بالك من عقلك.

وجاءت الجائزة التي أهداها آل الشيخ لخيرت، على شكل بيانو، تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة والذهبية.

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