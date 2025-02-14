بعد وفاة دكتور صيدلي بشكل مفاجئ، جمال شعبان يقدم الوصايا العشر للوقاية من مرض القلب

قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، 10 نصائح لمتابعيه للوقاية من مرض القلب، وذلك بعد وفاة دكتور صيدلي شاب نجل مالك سلسلة صيدليات شهيرة بالمحلة بشكل مفاجئ.

وقال “شعبان” على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك":" الوصايا العشر للوقاية من مرض القلب



- قم بأكل كل إفطارك

- اقسم نصف غدائك مع من تحب

- أعط عشاءك لعدوك

- كل كمية قليلة من الخبز

- ما تستخدمش سكر ولا السمن الصناعي

- قلل من الملح

- ممنوع التدخين

- ممنوع تقعد مع مدخن

- تمشي كل يوم ٤٥ دقيقة مشي الهرولة يعني تتحرك وتحافظ على وزنك

- لا تحقد لا تغضب

وكان الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، علق على وفاة دكتور صيدلي شاب نجل مالك سلسلة صيدليات شهيرة بالمحلة بشكل مفاجئ.

وقال الدكتور جمال شعبان على صفحته بـ"فيس بوك: “كل يوم شاب يموت بأزمة قلبية أيام صعبة تعيشها المحلة، ابن مدينة المحلة الدكتور محمد أبو طالب ابن الدكتور إبراهيم أبو طالب كان بيقضي إجازته الأسبوعية امبارح في القاهرة وفجأة شعر بتعب كلم أصحابه قال لهم أنا في القاهرة ومش هقدر أسوق العربية تعالوا خدوني … بعد ساعة زوجته اتصلت بأصحابه وهم في الطريق قالت لهم (محمد مات)”.

وأضاف “شعبان”: "محمد مات بسكتة قلبية مفاجئة وموته كان بمنزلة صدمة كبيرة لزوجته وأولاده ولوالده وصدمة لكل اللي يعرف محمد كان إنسانًا محترمًا جدًّا وخلوقًا وغاية في الأدب".



واختتم: "ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله ع فراقه ادعوا لمحمد والله يستحق الدنيا كلها تحزن عليه وتدعو له".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.