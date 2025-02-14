الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه  اليوم الجمعة، لمدة 8 ساعات 14 فبراير 2025 عن مركز أطفيح بالكامل، باستثناء جزيرة الكريمات والحجارة وكفر الشيخ سعد.

 

وأشارت المحافظة أن قطع المياه يبدأ اليوم الجمعة من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 6 صباح يوم السبت 15 فبراير 2025.

 

سبب قطع المياه

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي بسبب وجود تسريب مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 800 مم الخرساني الخارج من محطة مياه أطفيح، والذي يتطلب إجراء أعمال إصلاح وصيانة عاجلة.
 

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالالتزام بالتوقيتات المعلنة وسرعة إنجاز أعمال الصيانة والإصلاح لضخ المياه بصورتها الطبيعية إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.
 

 

ومن جانبها ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أنها ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال على الخط الساخن 125.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الجيزة قطع المياة مركز أطفيح بالكامل جزيرة الكريمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
ads

الأكثر قراءة

هل يستهدف مصر، ترامب يكشف عن أعظم طريق تجاري في التاريخ بين الهند وإسرائيل وإيطاليا وأمريكا

كل يوم شاب يموت بأزمة قلبية، جمال شعبان يعلق على وفاة نجل مالك صيدليات شهيرة بالمحلة

درجات الحرارة غدا الجمعة 14-2-2025 في مصر

وزير الخارجية الأمريكي: سنمنح الدول العربية فرصة للتوصل إلى خطة بشأن غزة

اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

شبورة كثيفة ورياح تضرب القاهرة الكبرى، تحذير عاجل من طقس اليوم الجمعة

بـ 32 جنيها كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق

سفاح المعمورة يمثل جريمته أمام جهات التحقيق وسط حراسة مشددة

منوعات

المزيد

إصابات في تصادم أكثر من 100 سيارة بولاية أوريجون الأمريكية (فيديو)

تستخدم التنويم المغناطيسي، الشرطة العراقية تلقي القبض على عصابة في كربلاء

جريمة بشعة تهز تركيا، أب يقتل ابنته صاحبة الـ 13 عاما

امرأة بريطانية تتعرض للتشوه بعد عملية تجميل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

بـ 32 جنيها كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

إعلان الحزمة الاجتماعية قريبًا.. رسائل قوية وحاسمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 14 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 14 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية