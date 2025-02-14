هل يستهدف مصر، ترامب يكشف عن أعظم طريق تجاري في التاريخ بين الهند وإسرائيل وإيطاليا وأمريكا

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، شددا خلاله على الشراكة الاقتصادية بين البلدين والتعاون في مجالات التجارة والدفاع والطاقة.

أعظم طرق التجارة في التاريخ

وكشف ترامب عن اتفاق مع رئيس الوزراء الهندي على إطلاق أحد أعظم طرق التجارة في التاريخ، ويمتد من الهند إلى إسرائيل ثم إلى إيطاليا وصولا إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المشروع يمثل "تطورًا كبيرًا" وسيتم ضخ استثمارات ضخمة فيه.

ترامب يغري الهند بمبيعات عسكرية

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستزيد مبيعاتها العسكرية للهند بدءا من هذا العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين.

كما أعلن التوصل إلى اتفاق مهم في قطاع الطاقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

الروابط الاقتصادية بين واشنطن ونيودلهي

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الروابط الاقتصادية بين واشنطن ونيودلهي ستشهد مزيدا من التطوير، مع التركيز على تحقيق العدالة والمعاملة بالمثل في العلاقات التجارية، مؤكدا أن الهند كانت تفرض رسومًا باهظة على الولايات المتحدة، لكن بلاده تعمل الآن وفق مبدأ "المعاملة بالمثل".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهندي التزام بلاده بتوسيع رقعة التعاون مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى اتفاق الجانبين على مضاعفة حجم التجارة بين البلدين ليصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.

كما شدد رئيس الوزراء الهندي على أن الهند والولايات المتحدة ستتعاونان على إنشاء ممرات اقتصادية جديدة، إضافة إلى تعزيز الجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب العابر للحدود.

مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات

وأشار رئيس الوزراء الهندي إلى أن البلدين سيعملان معا في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية.

ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز تحالفاتها الاقتصادية والعسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

مشروع الممر الاقتصادي

وطريق التجارة الذي أثارة ترامب وسبق أن أعلن من قبل عن مشروع الممر الاقتصادي في قمة مجموعة العشرين بالهند منذ عامين، والذي يربط بين جنوب آسيا وأوروبا عبر الخليج العربي والشرق الأوسط، وأثير وقتها مدى تأثير المشروع على مشروع الحزام والطريق في الصين وقناة السويس في مصر.

مشروع الحزام والطريق وقناة السويس

المشروع الذي تحمست له ودعمته واشنطن بدا أنه منافس لمشروع الحزام والطريق الذي أطلقته الصين قبل 10 سنوات.

ويتألف المشروع الجديد من ممرين منفصلين، أحدهما يربط الهند بالخليج العربي والآخر يربط الخليج العربي بأوروبا.

وتنجز هذه المشاريع عادة لتعزيز التجارة العالمية، وقال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمركي وقتها للصحفيين، إن الاتفاق يهدف إلى البحث في مشروع للنقل البحري والسكك الحديد سيسمح بتدفق التجارة والطاقة والبيانات من هنا في الهند عبر الشرق الأوسط وصولا إلى أوروبا.

بينما علق مستشار رئيس الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس السابق، الفريق مهاب مميش، على إعلان الولايات المتحدة والهند إنشاء مشروع الممر الاقتصادي الجديد، مؤكداأنّه "لا بديل عن قناة السويس".

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس السابق، الفريق مهاب مميش، أنّه "لا بديل عن قناة السويس، أسرع طريق للنقل البحري".

شدّد مميش على أنّه "لا مجال للمقارنة بين مشروع متعدد الوسائط ومجرى قناة السويس أسرع طريق ملاحي في العالم".

كما نفى احتمالية وجود أي تأثيرات أو تداعيات على القناة مستقبلًا جراء ذلك، قائلًا إنّ "عملية النقل به ستكون مكلفة ومضيعة للوقت، وضد اقتصاديات النقل البحري".

وأوضح مميش أنّ المشروع "يمر بالبحر ثم يفرغ الحمولة ويسير على سكة حديد ثم عربات نقل بري ويفرغ على البر"، مضيفًا أنّ هذه "عملية مكلفة للغاية ولا يوجد مقارنة مع قناة السويس".

وبيّن أنّ قناة السويس "قادرة ومستعدة للتنافس إذ إنّها أسرع وأعمق وأكثر قناة أمانًا في العالم، ففي غضون 11 ساعة نصل البحر الأبيض بالأحمر ونصل آسيا وأوروبا وكل مواني العالم".

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