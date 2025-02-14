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فيديو يحبس الأنفاس، حوت يبتلع مغامرا من هواة التجديف ونجاة الأخير بأعجوبة

حوت يبتلع مغامر من
حوت يبتلع مغامر من هواة التجديف، فيتو

تعرض مغامر من هواة رياضة التجديف، لحادثة صادمة، عندما ابتلعه حوت أحدب لفترة وجيزة قبالة سواحل "باتاجونيا" في تشيلي، قبل أن يقذفه مجددًا، دون أن يصاب بأذى.

ووقعت الحادثة المرعبة، السبت الماضي، عندما كان أدريان سيمانكاس يمارس رياضة التجديف مع والده ديل، في "باهيا إل أجويلا" بالقرب من منارة "سان إيسيدرو" في مضيق "ماجلان".

وفي الفيديو الذي صوره والد سيمانكاس، يظهر الحوت وهو يبتعد تاركا الشاب البالغ من العمر 24 عاما في حالة خوف وذهول.

وبحسب ما يظهر في مقطع فيديو متداول، فاجأ حوت أحدب أدريان وابتلعه مع قاربه الأصفر لعدة ثوانٍ قبل أن يقذفه من جديد إلى الماء.

وقال أدريان: "كنت أظن أنني ميت، كنت أظن أنه قد ابتلعني، أنه قد أكلني"، وفق "أسوشيتد برس".

وأوضح سيمانكاس: "عندما خرجت من الماء بعد هجوم الحوت وبدأت في الطفو على السطح، كنت خائفا من أن يحدث شيء لوالدي أيضا، أو أننا لن نصل إلى الشاطئ في الوقت المناسب، أو أن أصاب بانخفاض كبير في حرارة الجسم لبرودة المياه".

ووصف أدريان "الرعب" الذي شعر به خلال تلك الثواني القليلة، وشرح أن خوفه الحقيقي بدأ بعد أن طفا على السطح، حيث كان يخشى أن يؤذي الحيوان الضخم والده أو أن يهلك هو نفسه في المياه الباردة.

ورغم التجربة المرعبة، بقي الوالد ديل محافظًا على تركيزه، حيث استمر في التصوير وطمأنة ابنه بينما كان يعاني من قلقه الخاص.

قال أدريان: "عندما ظهرت وبدأت أطفو، كنت خائفًا من أن يحدث شيء لوالدي أيضًا، وأننا لن نتمكن من الوصول إلى الشاطئ في الوقت المناسب، أو أنني قد أصاب بالبرد الشديد".

وتمكن الأب وابنه من الوصول إلى الشاطئ بأمان بعد الحادث الذي وقع يوم السبت الماضي، وفقما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأضاف والده ديل، وهو طبيب تخدير فنزويلي المولد يبلغ من العمر 49 عامًا ويعيش في تشيلي: «التفتت ولم أتمكن من رؤية أدريان وكانت تلك لحظة الذعر الحقيقية الوحيدة».


وتابع: «لقد اختفى ابني لمدة 3 ثوان تقريبًا ثم أطلقت النار، وعندها هدأت، لأنني رأيت أنه آمن».

ويُعد مضيق ماجلان أحد أهم الوجهات السياحية في منطقة باتاجونيا، ويبعد حوالي 3000 كيلومتر عن العاصمة سانتياجو.

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رياضة التجديف مغامر من هواة رياضة التجديف حوت احدب سواحل باتاجونيا في تشيلي أدريان سيمانكاس
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