كل يوم شاب يموت بأزمة قلبية، جمال شعبان يعلق على وفاة نجل مالك صيدليات شهيرة بالمحلة

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، على وفاة دكتور صيدلي شاب نجل مالك سلسلة صيدليات شهيرة بالمحلة بشكل مفاجئ.

وقال الدكتور جمال شعبان على صفحته بـ"فيس بوك: “كل يوم شاب يموت بأزمة قلبية أيام صعبة تعيشها المحلة، ابن مدينة المحلة الدكتور محمد أبو طالب ابن الدكتور إبراهيم أبو طالب كان بيقضي إجازته الأسبوعية امبارح في القاهرة وفجأة شعر بتعب كلم أصحابه قال لهم أنا في القاهرة ومش هأقدر أسوق العربية تعالوا خدوني … بعد ساعة زوجته اتصلت بأصحابه وهم في الطريق قالت لهم (محمد مات)”.



وأضاف “شعبان”: "محمد مات بسكتة قلبية مفاجئة وموته كان بمنزلة صدمة كبيرة لزوجته وأولاده ولوالده وصدمة لكل اللي يعرف محمد كان إنسانًا محترمًا جدًّا وخلوقًا وغاية في الأدب".



واختتم: "ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله ع فراقه ادعوا لمحمد والله يستحق الدنيا كلها تحزن عليه وتدعو له".

وشيع أهالي مدينة المحلة جثمان الدكتور محمد أبو طالب نجل مالك سلسة صيدليات شهيرة بالمحلة، ودُفن بمقابر الأسرة بقرية محلة أبو علي في مشاهد جنائزي مهيب بالدموع والدعاء.

وأوضح أهالي مدينة المحلة الكبرى أن الفقيد الراحل كان يقضي اجازته الأسبوعية رفقة زوجته وأولاده، وشعر بحالة إعياء، وعلى إثرها تواصل مع أحد أصدقائه ليذهب له ليقود سيارته؛ لعدم قدرته على القيادة خلال العودة إلى مسقط رأسه بمدينة المحلة الكبرى.

وأضاف أهالي مدينة المحلة الكبرى أن الفقيد أصيب بأزمة قلبية، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات، ولم يتمكن الأطباء إنقاذه، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى دفنه بمسقط رأسه بقرية محلة أبو علي، مؤكدين أنه كان يتمتع بحسن الخلق والحب من الجميع.

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