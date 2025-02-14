الأكبر هذا العام، الأوقاف تفتتح 80 مسجدا اليوم الجمعة في 16 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها في إعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 80 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 14 فبراير 2025م، في مختلف المحافظات، وذلك في أكبر افتتاح للمساجد منذ بدء العام المالي 2024 / 2025م. ويأتي هذا الافتتاح في إطار خطة الوزارة لتطوير المساجد وتهيئتها على النحو الأمثل لخدمة المصلين.

وتنطلق أعمال الافتتاح بافتتاح 55 مسجدًا تم إحلالها وتجديدها بالكامل، إضافة إلى 25 مسجدًا تم صيانتها وتطويرها، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ بداية العام المالي الحالي إلى مستوى غير مسبوق، مما يعكس حرص الوزارة على مواصلة رسالتها في إعمار بيوت الله.

إجمالي المساجد التي تم افتتاحها منذ أول يوليو 2024م حتى الآن بلغ 849 مسجدًا

وتعلن وزارة الأوقاف أن إجمالي المساجد التي تم افتتاحها منذ أول يوليو 2024م حتى الآن بلغ 849 مسجدًا، بواقع 583 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و266 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وذلك استمرارًا لخطة التوسع في إنشاء المساجد ورفع كفاءتها في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتؤكد الوزارة أن جهودها في عمارة المساجد شهدت طفرة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م نحو 12,930 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 21 مليارًا و167 مليون جنيه، ما يعكس حجم الإنجاز غير المسبوق في هذا المجال.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي:



ففي محافظة سوهاج، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: السلام، قرية البلابيش – مركز دار السلام؛ ومسجد: الخمايسة، قرية البطاخ – مركز المراغة؛ ومسجد: الشيخ عبد الله، قرية العبادلة – مركز المراغة؛ ومسجد: أولاد حسن، قرية الغابات – مركز البلينا؛ ومسجد: القدايدة، قرية أولاد غريب – الكوامل – سوهاج؛ ومسجد: الشهيد زكريا، قرية نيدة – مركز أخميم؛ وصيانة مسجد: عثمان بن عفان، قرية المحامدة البحرية – مركز سوهاج؛ ومسجد: التوحيد، قرية نجع طايع – مركز المراغة؛ ومسجد: آل غلاب، قرية القرامطة شرق – مركز ساقلتة.



وفي محافظة الإسماعيلية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: السادة الرفاعية، الفنارة – مركز فايد؛ وصيانة مسجد: النصر، ك 14 – مركز القنطرة غرب.



وفي محافظة قنا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: آل سليم، قرية الحسينات – مركز أبو تشت؛ وإنشاء مسجد: المرحوم الدكتور محمود بكري، المعنا - مدينة قنا؛ وصيانة مسجد: الحق، قرية المصالحة – مركز نجع حمادي؛ ومسجد: جاويش، قرية القناوية – مركز نجع حمادي؛ ومسجد: الشيخ عطا الله، نجع الحشاش، قرية العطيات – مركز دشنا؛ ومسجد: عمر بن الخطاب، عزبة البوصة – مركز أبو تشت؛ ومسجد: الفتح، نجع عمران، قرية كوم البيجا – مركز فرشوط؛ ومسجد: أحباب المصطفى، قرية الجبلاو – مركز قنا.



وفي محافظة البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الغربي، قرية زبيدة – مركز إيتاي البارود؛ ومسجد: الرحمن، عزبة سلامة، قرية نديبة – مركز دمنهور؛ ومسجد: القبلي، عزبة 6 القبلية، قرية المنشية الجديدة – مركز الدلنجات؛ ومسجد: منشية هلال، عزبة الرزيمات، قرية الكوم الأخضر - مركز حوش عيسى؛



ومسجد: منشية بركات، قرية سيدي غازي – مركز كفر الدوار؛ ومسجد: كوم أبو خليفة الغربي، قرية جواد حسني – مركز أبو حمص؛ وصيانة مسجد: الحناوي الـ21، قرية السلام شمال التحرير – مركز أبو المطامير.



وفي محافظة الفيوم، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الفتح، قرية بني صالح – مركز الفيوم؛ ومسجد: الوهاب، مركز طامية؛ ومسجد: الرحمة، عزبة الشنطوري – مركز إبشواي؛ ومسجد: الرحمن، المرغني، قرية القاسمية – مركز إطسا؛ ومسجد: كامل كعابيش، عزبة طحاوي – مركز إطسا؛ ومسجد: النقشبندي، قرية دار السلام – مركز طامية؛ ومسجد: الفردوس، قرية قصر الباسل – مركز إطسا.



وفي محافظة الغربية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: النور، قرية تلبنت قيصر- مركز طنطا؛ وإنشاء مسجد: الحمد لله، قرية خلوة ريشة – مركز طنطا.



وفي محافظة كفر الشيخ، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: بدر الدين، عزبة بدر الدين، قرية الغنيمي– مركز قلين؛ ومسجد: البحري، قرية روينة – مركز كفر الشيخ؛ ومسجد: الحاج عبد السلام، قرية السحايت – مركز الحامول؛ ومسجد: العمري، قرية ميت الديبة – مركز قلين؛ وصيانة مسجد: النور البحري، قرية منشأة عباس – مركز سيدي سالم؛ ومسجد: البياض الكبير، قرية البياض – مركز بيلا؛ ومسجد: الغربي، قرية التوينة – مركز مطوبس؛ ومسجد: الهدار – مركز سيدي سالم.



وفي محافظة الجيزة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: التوحيد، قرية المتانيا – مركز العياط؛ ومسجد: حنفي زقزوق (العياط) – مركز كرداسة؛ وإنشاء مسجد: اليكوسيتي، بجوار مول الحسن – حدائق أكتوبر؛ ومسجد: السيدة عواطف، الحي (1) قطعة (1)، صن كابيتال- حدائق أكتوبر؛ ومسجد: ذو النورين، دار مصر – 6 أكتوبر؛ ومسجد: قباء، قطاع ك، ابني بيتك، المنطقة السابعة – أكتوبر.



وفي محافظة المنوفية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الرحمة، عزبة سعاد شعير، قرية دراجيل – مركز الشهداء؛ وصيانة مسجد: الأسرج، قرية كفر البتانون – مركز شبين الكوم؛ ومسجد: سيدي يعقوب، قرية مليج – مركز شبين الكوم.



وفي محافظة الشرقية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: النصر، قرية العكل – مركز ديرب نجم؛ ومسجد: نور الإسلام، قرية غزالة – مركز الزقازيق؛ ومسجد: الكرام، قرية تل روزن – مركز بلبيس؛ ومسجد: الكبير، عزبة المظ – مركز صافور؛ ومسجد: الأربعين، قرية الجمالية – مركز الحسينية؛ وصيانة مسجد: الكبير الغربي، قرية بني عامر – مركز الزقازيق.

وفي محافظة بني سويف، تم إحلال وتجديد مسجد: الرحمن الغربي، قرية بسفا، أقفهص - مركز الفشن.

وفي محافظة أسيوط، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الرحمة، قرية نجع عبد الرسول – مركز أسيوط؛ ومسجد: الشيخ إبراهيم، قرية بني فيز – مركز صدفا؛ وإنشاء مسجد: الرحمن، قرية المندرة بحري – مركز ديروط؛ وصيانة مسجد: عباد الرحمن، نزلة عبد اللاه – مركز ديروط.



وفي محافظة الدقهلية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: أبو عيد، عزبة أبو عيد، قرية الحاكمية – مركز ميت غمر؛ ومسجد: أبو بكر الصديق، قرية الشركة (2) – مركز دكرنس؛ ومسجد: الكمالي، قرية الكمالي – مركز الستاموني؛ وصيانة مسجد: التوحيد، قرية التل – مركز دكرنس.



وفي محافظة أسوان، شملت الأعمال إنشاء مسجد: الجامع الجديد، الخطارة، قرية أبو الريش بحري – مركز أسوان؛ ومسجد: الزبير بن العوام، قرية خريت – مركز نصر النوبة؛ وصيانة مسجد: آل عبد السلام، قرية البصيلية قبلي – مركز إدفو؛ ومسجد: السيدة زينب، قرية البصيلية قبلي – مركز إدفو، ومسجد: آل البيت، كيما عزبة الفرن، إدارة حي شرق.



وفي محافظة مطروح، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: فجر الإسلام، مدينة الحمام، وإنشاء مسجد: بر الوالدين – مدينة الحمام.



وفي محافظة المنيا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الشيخ فهيم الرملي، قرية عناني – مركز مطاي؛ ومسجد: مفتاح القبلي، عزبة حسن مفتاح – مركز المنيا؛ وصيانة مسجد: الغربي، قرية الحوارتة- مركز المنيا.



وفي محافظة الأقصر، تم إحلال وتجديد مسجد: أبو سلام، أرمنت الحيط - مركز أرمنت.

وفي محافظة الإسكندرية، شملت الأعمال إنشاء مسجد: النور، منطقة الأحرار، باب العبيد – محرم بك؛ وصيانة مسجد: محمد فريد، سيدي بشر قبلي – المنتزه.



وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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