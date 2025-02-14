أنا فرحان وانتظروا الشغل الجديد، حمو بيكا يرقص في أول ظهور بعد الإفراج عنه (فيديو)

احتفل مؤدي المهرجانات حمو بيكا مع أصدقائه بالرقص، في أول ظهور له عقب الإفراج عنه.

حمو بيكا يحتفل مع أصدقائه بعد الإفراج عنه

وشارك مغني المهرجانات حمو بيكا جمهوره عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو من احتفاله مع أصدقائه.

وقال حمو بيكا في التعليق على الفيديو: "الحمد لله فرحان بوجود اخواتي معايا"، وفي فيديو آخر قال: "اخواتي بحبكم ويا رب ما يحرمني منكم وانتظروا الشغل الجديد".

خروج حمو بيكا من قسم شرطة الدخيلة

وخرج أمس مؤدي المهرجانات حمو بيكا من قسم شرطة الدخيلة، بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة شهرين في قضية إقامة حفل بدون تصريح في البيطاش.

وكان في انتظاره عقب خروجه من القسم عدد من اصدقائه وشقيقه وأفراد أسرته.

وكان حمو بيكا وصل قسم شرطة الدخيلة امس عقب قضاء مدة عقوبته البالغة شهرين بسجن برج العرب، غرب محافظة الإسكندرية،يوم 28 ديسمبر الماضي عقب قيام مأمورية بمديرية أمن الإسكندرية، بنقله بعد إنهاء خطاب حبسه، ورفض الاستئناف على حبسه شهرين في إحدى القضايا، في الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية.



وجاءت أرقام القضايا الصادر أمر حكم الجبس الواجب التنفيذ لحبس المتهم " محمد.م.م.م." وشهرته حمو بيكا، في القضية 38209 لسنة 2018 و3995 لسنة 2019 قسم شرطة الدخيلة

وتبين قيام المتهم حمو بيكا، بعرض وإذاعة مصنف بدون ترخيص، والتي قضت فيها المحكمة بالحبس لمدة شهرين مع الشغل،وان المتهم سبق له حبس من 2019/4/16 حتي 2019/4/30 ، علي أن يتم تنفيذ الحكم من تاريخ يوم 2024/12/26 حتي يوم 2025/2/12



وكانت جهات التحقيق بالدخيلة الكلية في الإسكندرية، قررت حبس مؤدي المهرجانات حمو بيكا شهرين،بعد رفض الاستئناف علي إخلاء سبيله،وترحيله لتنفيذ الحكم،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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