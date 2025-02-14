مسلسلات رمضان 2025، زينة تقلد أنغام مع فيفي عبده في الأغنية الدعائية لـ "العتاولة 2" (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025، نشر الموزع الموسيقي إسلام ساسو عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أغنية دعائية لمسلسل "العتاولة 2"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وبدأت الأغنية بمشهد جمع بين النجمتين زينة وفيفي عبده، تقلد فيه زينة أغنية أنغام "مجابش سيرتي".

مواعيد عرض مسلسل العتاولة 2

كما استعرضت الأغنية لقطات كوميدية ورقصات ضمن أحداث مسلسل "العتاولة 2" المقرر عرضه في شهر رمضان 2025، وتقول كلمات الأغنية:

"عتاولة إحنا وفي مجالنا

عتاولة مفيش بدالنا

نقدر نزاولك طول المسلسل

هندغدغ ونجيب أجلها

انزل بالكاشات يالا

فرقع دولارات يالا

إحنا معلمين يالا

قائمة أبطال مسلسل العتاولة 2

مسلسل "العتاولة 2" بطولة: أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ونسرين أمين، ومصطفى أبو سريع، وهدى الإتربي، وزينة، وفيفي عبده، ثراء جبيل، مريم الجندي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

قنوات عرض مسلسل العتاولة 2

ويعرض مسلسل العتاولة 2 عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد في رمضان.

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