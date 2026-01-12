شاحنة تدهس حشدًا تظاهر ضد إيران في لوس أنجلس الأمريكية (فيديو)

18 حجم الخط

أفادت تقارير أمريكية بأن شاحنة دهست حشدًا من المحتجين الذين تجمعوا للتظاهر ضد إيران في مدينة لوس أنجلوس.

وتداول ناشطون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر لحظة دهس الشاحنة للمحتجين وسط حالة من الفزع والفوضى.

🚨BREAKING: Several Injured as U-Haul Truck Plows Into Iranian Protest in Downtown Los Angeles, Videos and Scanner Reports Show Chaos Unfolding pic.twitter.com/dvzUgnmafU — The News Bee (@XTheNewsBeeX) January 12, 2026

وشارك العشرات في تجمع احتجاجي للتظاهر ضد النظام الإيراني حمل فيه المشاركون أعلام إيران الملكية المتضمنة شعار "الأسد والشمس".



وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أفادت نقلا عن الحرس الثوري قوله، ندعو الشعب إلى مظاهرة مهيبة في جميع أنحاء إيران غدا لتوجيه ضربة قوية لواشنطن وتل أبيب.

أعلنت الحكومة الإيرانية، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الاضطرابات. ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في طهران البيان الحكومي الخاص بالحداد.

ووفقا لبيان الحكومة الإيرانية يُعلن الحداد على أرواح ضحايا النضال الوطني الإيراني ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".



ويؤكد البيان أيضا أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان سيشارك في الحداد، ويدعو المواطنين إلى المشاركة في مسيرة وطنية يوم 12 يناير.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بمقتل 109 من قوات الأمن والشرطة في أعمال الشغب التي شهدتها مناطق عدة في ‎إيران خلال الأيام الماضية.

في سياق متصل، شدد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين على ضرورة استعداد تل أبيب لجميع السيناريوهات في إيران.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال كوهين: "علينا الاستعداد لكل سيناريو في إيران دون أن نتدخل وعلى الشعب الإيراني تولي مصيره بيده".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن إسرائيل تشهد حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال أي تدخل أمريكي في إيران، ولم تفصح المصادر، التي حضرت مشاورات أمنية إسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن معنى حالة التأهب القصوى التي أعلنتها إسرائيل عمليا.

