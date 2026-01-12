الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

شاحنة تدهس حشدًا تظاهر ضد إيران في لوس أنجلس الأمريكية (فيديو)

شاحنة تدهس حشدًا
شاحنة تدهس حشدًا تظاهر ضد إيران، فيتو
18 حجم الخط

أفادت تقارير أمريكية بأن شاحنة دهست حشدًا من المحتجين الذين تجمعوا للتظاهر ضد إيران في مدينة لوس أنجلوس.

وتداول ناشطون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر لحظة دهس الشاحنة للمحتجين وسط حالة من الفزع والفوضى.

وشارك العشرات في تجمع احتجاجي للتظاهر ضد النظام الإيراني حمل فيه المشاركون أعلام إيران الملكية المتضمنة شعار "الأسد والشمس".
 

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أفادت نقلا عن الحرس الثوري قوله، ندعو الشعب إلى مظاهرة مهيبة في جميع أنحاء إيران غدا لتوجيه ضربة قوية لواشنطن وتل أبيب.

أعلنت الحكومة الإيرانية، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الاضطرابات. ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في طهران البيان الحكومي الخاص بالحداد.

 

ووفقا لبيان الحكومة الإيرانية يُعلن الحداد على أرواح ضحايا النضال الوطني الإيراني ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".


ويؤكد البيان أيضا أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان سيشارك في الحداد، ويدعو المواطنين إلى المشاركة في مسيرة وطنية يوم 12 يناير.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بمقتل 109 من قوات الأمن والشرطة في أعمال الشغب التي شهدتها مناطق عدة في ‎إيران خلال الأيام الماضية.

في سياق متصل، شدد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين على ضرورة استعداد تل أبيب لجميع السيناريوهات في إيران.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال كوهين: "علينا الاستعداد لكل سيناريو في إيران دون أن نتدخل وعلى الشعب الإيراني تولي مصيره بيده".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن إسرائيل تشهد حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال أي تدخل أمريكي في إيران، ولم تفصح المصادر، التي حضرت مشاورات أمنية إسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن معنى حالة التأهب القصوى التي أعلنتها إسرائيل عمليا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران لوس انجلوس منصات التواصل الاجتماعي النظام الإيراني

مواد متعلقة

ترامب يعقد اجتماعا لبحث اتخاذ خطوات محتملة ضد إيران

إيران تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الاحتجاجات، والرئيس يدعو لمسيرة مقاومة وطنية

أكسيوس: ترامب يدرس عدة خيارات لدعم الاحتجاجات في إيران وإضعاف النظام

إيران تروج لفكرة "انحصار المظاهرات" وتلوح برد استباقي على أي تهديد أمريكي أو إسرائيلي
ads

الأكثر قراءة

نشاط رياح قوية وبرق ورعد، حالة الطقس اليوم الإثنين

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر غزيرة ورعدية ويصاحبها سقوط ثلوج

نجاة وزير دفاع بريطانيا بأعجوبة من قصف صواريخ "أوريشنيك"

شاحنة تدهس حشدًا تظاهر ضد إيران في لوس أنجلس الأمريكية (فيديو)

مارك روفالو وواندا سايكس يرتديان دبابيس "أوقفوا إدارة الهجرة" في حفل جولدن جلوب

طوارئ بالمواني البحرية بسبب تحذيرات هيئة الأرصاد

هايلي ستاينفيلد تستعرض حملها على السجادة الحمراء لحفل جولدن جلوب (صور)

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالشوم والأسلحة بالدقهلية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية