مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2025 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والدوريات العربية.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
برايتون ضد تشيلسي - 10:00 مساء - قناة beIN Sports HD 1.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني
جيرونا ضد خيتافي - 10:00 مساء - قناة beIN Sports HD 3.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
أوجسبورج ضد لايبزيج - 9:30 مساء - قناة beIN Sports HD 5.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
بريست ضد أوكسير - 9:45 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
بولونيا ضد تورينو - 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي
العروبة ضد الخلود - 3:00 مساء - قناة SSC1 HD.
الاتفاق ضد الفتح - 5:05 مساء - قناة SSC EXTRA 1 HD.
الهلال ضد الرياض - 7 مساء - قناة SSC1 HD.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي
أضنة مدير سبور ضد أنطاليا سبور - 7:00 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي
بوافيسنا ضد إستريلا - 10:15 مساء
مواعيد مباريات في الدوري المغربي
حسنية أغادير ضد المغرب التطواني - 7:00 مساء
النادي المكناسي ضد الاتحاد التوركي - 9:00 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي
عجمان ضد بني ياس - 3:25 مساء - قنوات أبوظبي الرياضية.
البطائح ضد دبا الحصن - 3:25 مساء - قنوات أبوظبي الرياضية.
النصر الاماراتي ضد الوصل - 6:00 مساء - قنوات أبوظبي الرياضية.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري للكرة النسائية
إنبي ضد بالم هيلز - 2:30 مساء
اتحاد بسيون ضد الطيران - 2:30 مساء
المصري ضد الجونة - 2:30 مساء
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