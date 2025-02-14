الجمعة 14 فبراير 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2025 والقنوات الناقلة

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والدوريات العربية.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 

برايتون ضد تشيلسي - 10:00 مساء - قناة beIN Sports HD 1.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني 

جيرونا ضد خيتافي - 10:00 مساء - قناة beIN Sports HD 3.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني 

أوجسبورج ضد لايبزيج - 9:30 مساء - قناة beIN Sports HD 5.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي 

بريست ضد أوكسير - 9:45 مساء

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي 

بولونيا ضد تورينو - 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي 

العروبة ضد الخلود - 3:00 مساء - قناة SSC1 HD.
الاتفاق ضد الفتح - 5:05 مساء - قناة SSC EXTRA 1 HD.
الهلال ضد الرياض - 7 مساء - قناة SSC1 HD.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي 

أضنة مدير سبور ضد أنطاليا سبور - 7:00 مساء

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي 

بوافيسنا ضد إستريلا - 10:15 مساء

 

مواعيد مباريات في الدوري المغربي

حسنية أغادير ضد المغرب التطواني - 7:00 مساء 
النادي المكناسي ضد الاتحاد التوركي - 9:00 مساء

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي 

عجمان ضد بني ياس - 3:25 مساء  - قنوات أبوظبي الرياضية.
البطائح ضد دبا الحصن - 3:25 مساء - قنوات أبوظبي الرياضية.
النصر الاماراتي ضد الوصل - 6:00 مساء - قنوات أبوظبي الرياضية.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري للكرة النسائية 

إنبي ضد بالم هيلز - 2:30 مساء
اتحاد بسيون ضد الطيران  - 2:30 مساء
المصري ضد الجونة - 2:30 مساء

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مواعيد مباريات اليوم الدوري الانجليزي برايتون ضد تشيلسي الدوري الإسباني الدوري الألماني

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