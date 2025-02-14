مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والدوريات العربية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

برايتون ضد تشيلسي - 10:00 مساء - قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

جيرونا ضد خيتافي - 10:00 مساء - قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

أوجسبورج ضد لايبزيج - 9:30 مساء - قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

بريست ضد أوكسير - 9:45 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

بولونيا ضد تورينو - 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

العروبة ضد الخلود - 3:00 مساء - قناة SSC1 HD.

الاتفاق ضد الفتح - 5:05 مساء - قناة SSC EXTRA 1 HD.

الهلال ضد الرياض - 7 مساء - قناة SSC1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

أضنة مدير سبور ضد أنطاليا سبور - 7:00 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

بوافيسنا ضد إستريلا - 10:15 مساء

مواعيد مباريات في الدوري المغربي

حسنية أغادير ضد المغرب التطواني - 7:00 مساء

النادي المكناسي ضد الاتحاد التوركي - 9:00 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

عجمان ضد بني ياس - 3:25 مساء - قنوات أبوظبي الرياضية.

البطائح ضد دبا الحصن - 3:25 مساء - قنوات أبوظبي الرياضية.

النصر الاماراتي ضد الوصل - 6:00 مساء - قنوات أبوظبي الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري للكرة النسائية

إنبي ضد بالم هيلز - 2:30 مساء

اتحاد بسيون ضد الطيران - 2:30 مساء

المصري ضد الجونة - 2:30 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.