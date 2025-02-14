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رياضة

طلع لعيب حتى خارج الملعب، رونالدو يرد على سؤال مفاجئ عن أحداث سوريا (فيديو)

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

أجاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، عن سؤال مفاجئ عقب نهاية مباراة فريقه أمام أهلي جدة، أمس الخميس.

نتيجة مباراة النصر وأهلي جدة

وحقق النصر الفوز بنتيجة (3-2) في لقاء مثير أقيم على ملعب "الإنماء" بجدة، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.

سؤال مفاجئ لرونالدو عن أحداث سوريا

وبعد المباراة، فوجئ رونالدو بسؤال أحد الصحفيين أثناء مغادرته الملعب، حيث قال له: "هل تعلم ماذا يحدث في سوريا؟ وماذا تقول لهم؟".

جاء رد رونالدو مقتضبا ومؤثرا، حيث قال: "أحب هذا البلد".

من جهة أخرى، واصل النصر تعزيز هيمنته على الأهلي في الدوري السعودي، ليكرس "لعنة" عدم الخسارة أمام الأهلي لفترة طويلة.

وخلال آخر 7 مواجهات بين الفريقين في الدوري، حقق النصر انتصارات في 5 مباريات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، ليثبت بذلك تفوقه في الكلاسيكو السعودي.

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النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي النصر السعودي أهلي جدة سوريا احداث سوريا
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