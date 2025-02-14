طلع لعيب حتى خارج الملعب، رونالدو يرد على سؤال مفاجئ عن أحداث سوريا (فيديو)

أجاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، عن سؤال مفاجئ عقب نهاية مباراة فريقه أمام أهلي جدة، أمس الخميس.

نتيجة مباراة النصر وأهلي جدة

وحقق النصر الفوز بنتيجة (3-2) في لقاء مثير أقيم على ملعب "الإنماء" بجدة، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.

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هل تعلم ماذا يحدث في سوريا؟ ماذا تقول لهم؟



الاسطورة كريستيانو رونالدو؛ احب هذا البلد 💚

pic.twitter.com/naEayJ6Doz — عمرو (@bt3) February 13, 2025

سؤال مفاجئ لرونالدو عن أحداث سوريا

وبعد المباراة، فوجئ رونالدو بسؤال أحد الصحفيين أثناء مغادرته الملعب، حيث قال له: "هل تعلم ماذا يحدث في سوريا؟ وماذا تقول لهم؟".

جاء رد رونالدو مقتضبا ومؤثرا، حيث قال: "أحب هذا البلد".

من جهة أخرى، واصل النصر تعزيز هيمنته على الأهلي في الدوري السعودي، ليكرس "لعنة" عدم الخسارة أمام الأهلي لفترة طويلة.

وخلال آخر 7 مواجهات بين الفريقين في الدوري، حقق النصر انتصارات في 5 مباريات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، ليثبت بذلك تفوقه في الكلاسيكو السعودي.

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