خليجها اختفى عن الخرائط، رئيسة المكسيك غاضبة وتلوح بمقاضاة جوجل

خليج المكسيك، هددت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أمس الخميس بتقديم دعوى مدنية ضد شركة جوجل، بعد تغيير اسم "خليج المكسيك" في جميع أنحاء العالم، إلى "خليج أمريكا" على خرائطها.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا أواخر الشهر الماضي (يناير 2025)، تغيير اسم تلك المنطقة، التي تمتد على مساحة واسعة من البحر، والتي لطالما عرفت باسم "خليج المكسيك" في جميع أنحاء العالم، إلى "خليج أمريكا" اختفت عن خرائط جوجل في الولايات المتحدة أقلها، بينما لا تزال التسمية تظهر كما هي في المكسيك.

رئيسة المكسيك تهدد جوجل

ما أغضب بطبيعة الحال المكسيك، فيما لوحت رئيسة البلاد كلاوديا شينباوم أمس الخميس بتقديم دعوى مدنية ضد شركة جوجل إذا أصرت على تسميتها للمنطقة البحرية بين شمال شرق المكسيك وجنوب شرق الولايات المتحدة بـ"خليج أمريكا".

وقالت شينباوم في مؤتمر صحفي إن مرسوم الرئيس الأمريكي مقتصر على "الجرف القاري للولايات المتحدة"، لأن المكسيك لا تزال تسيطر على جزء كبير من الخليج.

كما أضافت قائلة: "لدينا سيادة على جرفنا القاري".

إلى ذلك، أوضحت أنه رغم أن حكومتها أرسلت رسالة إلى جوجل تقول فيها إن الشركة "على خطأ" وإنه "لا يمكن تسمية كامل الخليج المكسيكي بـ "خليج أمريكا"، فإن الشركة أصرت على الحفاظ على هذه التسمية.

علما أنه لم يتضح حتى الآن أين سيجري رفع مثل هذه الدعوى القضائية.

في المقابل، أفادت جوجل الشهر الماضي عبر حسابها على منصة "إكس" بأنها تحافظ على "ممارسة طويلة الأمد في تطبيق تغييرات الأسماء عندما يتم تحديثها في المصادر الحكومية الرسمية".

خرائط جوجل وخليج المكسيك

يشار إلى أنه بحلول يوم الخميس فإن تسمية الخليج في خرائط جوجل كانت تعتمد على موقع المستخدم وبيانات أخرى.

فإذا كان المستخدم في الولايات المتحدة، ظهر الاسم "خليج أمريكا". أما إذا كان في المكسيك، فكان يظهر "خليج المكسيك".

كذلك في العديد من الدول حول العالم، ظهر باسم "خليج المكسيك"، وفق ما أفادت "أسوشييتد برس"

ولطالما سميت تلك المنطقة بـ "خليج المكسيك"، لاسيما أن استخدام هذا الاسم يعود إلى عام 1607 وهو معترف به من قبل الأمم المتحدة.

غير أن تلك المنطقة حظيت مؤخرا، باهتمام جيوسياسي واسع منذ إعلان ترامب تغيير اسم الخليج.

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