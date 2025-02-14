تحذير للمحتفلين بالقاهرة والوجه البحري، ظاهرتان جويتان تعكران صفو طقس عيد الحب اليوم

الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، سكان القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء من طقس اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 الذي يتزامن مع يوم الاحتفال بعيد الحب، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد ظاهرتين جويتين تعكران صفو اليوم.



حالة الطقس اليوم الجمعة 14 فبراير 2025

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم توقعت الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون للشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا، على الوجه البحري ومدن القناة.

كما حذرت من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ونشرت الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 14 فبراير 2025، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

طقس غدا السبت 15 فبراير حتى الأربعاء 19 فبراير 2025

وبالنسبة لطقس غدا السبت 15 فبراير، أشارت الهيئة العام للأرصاد الجوية، إلى ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 2: 3) درجة بدءا من اليوم السبت 15 فبراير حتى الأربعاء 19 فبراير 2025، يصاحبه شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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