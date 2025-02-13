أخبار مصر: أول تحرك حكومي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، الأهلي يهدد اتحاد الكرة، ترامب يكتب نهاية زيلينسكي، قفزة كبيرة للذهب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مجلس الوزراء يناقش اليوم حزمة الحماية الاجتماعية، ومؤتمر هام لـ مدبولي

زيادة المرتبات 2025، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء؛ اليوم الخميس، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الداخلي، ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، بالإضافة إلى استعراض تقارير الأداء الخاصة بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية.

في خطاب رسمي، الأهلي يهدد اتحاد الكرة باللجوء إلى فيفا بسبب الأخطاء التحكيمية

أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًّا للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الأخطاء التحكيمية التي تؤثر في نتائج المباريات في حد تعبيره.

إصابة أكثر من 10 أشخاص في انفجار قنبلة داخل حانة بفرنسا (فيديو)

أُصيب أكثر من 10 أشخاص بينهم 6 في حالة خطرة، جراء انفجار قنبلة يدوية ألقاها مجهول داخل حانة في مدينة جرونوبل جنوب شرق فرنسا، وفق ما أعلنته السلطات المحلية اليوم الخميس.

كاف يجري اليوم قرعة بطولات أمم إفريقيا للناشئين والشباب وكرة الصالات النسائية

يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 'كاف"، اليوم الخميس قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في المغرب أواخر مارس المقبل.

بعد الخط الأحمر لـ ترامب، توقعات بـ "ضربة" إسرائيلية لمواقع نووية إيرانية

خلصت المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية، إلى أن إسرائيل تفكر في شن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية خلال العام الجاري، مستغلة "ضعف" إيران.

خبراء خرائط حددوا مكانه، فيديو نجل بشار الأسد يضع عائلته في ورطة (فيديو)

وسط البلبلة التي فجرها بيان نشر على حسابه في منصة إكس قبل يومين، ثم علق فجأة، أطل حافظ نجل الرئيس السوري السابق بشار الأسد بفيديو على حسابه في تليجرام مساء أمس الأربعاء، مؤكدًا أن الحسابين تابعان له.

كتب نهايته، ترامب يطالب زيلينسكي بالانتخابات ويحدد موعد وقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا ممكن في المستقبل "غير البعيد".

اعمل حسابك وخزن، انقطاع المياه عن عدد من مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن مركز أطفيح بالكامل، باستثناء جزيرة الكريمات والحجارة وكفر الشيخ سعد، وذلك غدا الجمعة الموافق 14 فبراير 2025 من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 6 صباح يوم السبت 15 فبراير 2025.

ترامب: أوكرانيا لن تعود إلى حدود ما قبل 2014 ونرغب في استعادة أموالنا منهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني زيلينسكي وهما يريدان السلام، وسنعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن.

من مسجد مصر الكبير، وزارة الأوقاف تحتفل اليوم بليلة النصف من شعبان وحادث تحويل القبلة

تحتفل وزارة الأوقاف اليوم الخميس، بليلة النصف من شهر شعبان، وذكرى تحويل القبلة، وذلك بمسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب صلاة المغرب.

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 - 2 - 2025 في مصر، قفزة كبيرة تضرب عياري 21 و24

ننشر اسعار الذهب اليوم الخميس فى الاسواق المحلية وفقا لاخر تحديث لها.

مسلسلات رمضان 2025، ياسمين عبد العزيز تشكو كثرة البكاء في "وتقابل حبيب" (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025، شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها فيديو جديد من كواليس مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي والمصري الممتاز

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها الدوري المصري والدوري الأوروبي والدوري السعودي.

فتح الباب اليوم، رابط التقديم في وظائف معلم لغة إنجليزية وخطوات التسجيل

يبدأ موقع بوابة الوظائف الحكومية اليوم الخميس، فتح باب التقديم للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية ويزداد البحث حول، رابط التقديم للتقديم في وظائف معلم لغة إنجليزية وخطوات التقديم.

بدء عمليات تسريح الموظفين في إدارة الخدمات العامة الأمريكية

بدأت إدارة الخدمات العامة الأمريكية تنفيذ عمليات تسريح الموظفين، دون أن يعرف عدد الموظفين الذين تأثروا بالإجراءات.

كعب داير من الإسكندرية للقاهرة، إجراءات جديدة من دفاع حمو بيكا لسرعة الإفراج عنه

يواصل هيئة الدفاع عن مطرب المهرجانات حمو بيكا اليوم الخميس، إنهاء إجراءات صحة الإفراج وخطاب المطالبة في القضية التي قضي عقوبتها حمو بيكا، وهي اتهامه بإقامة حفل بدون تصريح في البيطاش، وعقب ذلك يقومون بتقديمها على رئيس مباحث قسم شرطة الدخيلة، والمقرر بعدها خروج حمو بيكا بعد التأكد من الكشف الجنائي بأنه غير مطلوب في قضايا أخرى ومن ثم ترحيله إلى القاهرة لإتمام إجراءات خروجه من قسم شرطة قصر النيل التي تم القبض عليه فيها.

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم، رياح وشبورة تضرب المحافظات وأمطار بهذه المنطقة

الطقس الآن، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الخميس 13 فبراير 2025، مشيرة إلى عودة الشبورة المائية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة تغطي معظم أنحاء الجمهورية.

دوري أبطال أوروبا، مواعيد مواجهات الإياب في الملحق المؤهل لدور الـ16

دوري أبطال أوروبا، اختتمت منافسات جولة الذهاب من الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

لا سلام دوننا، أوروبا ترد على "توافق" ترامب وبوتين بشأن أوكرانيا

لا سلام عادلًا ومستدامًا في أوكرانيا من دون مشاركة الأوروبيين، هكذا جاء الرد من ستّ دول أوروبية على توافق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على بدء محادثات “فورية” بهذا الشأن.

خلو معرض أهلا رمضان في ههيا من السلع بعد افتتاحه يثير ضجة، ورئيس المركز يكشف مفاجأة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية لاذعة وهجوم واسع تجاه المسؤولين بمحافظة الشرقية بعد تداول صور تظهر خلو معرض أهلا رمضان بمركز ههيا من السلع والباعة خاصة فترة الظهيرة برغم مرور ساعات قليلة فقط على افتتاحه.

اليوم، أولى جلسات استئناف سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مخدرات

تنظر محكمة مستأنف شمال القاهرة اليوم الخميس، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

شاهد، أول ظهور علني لجود بيلينجهام مع صديقته المثيرة للجدل في المطار

ظهر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام برفقة صديقته الجديدة آشلين كاسترو علنا لأول مرة، لدى مغادرة فريقه ريال مدريد مطار مانشستر بعد مباراته أمام السيتي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

اليوم، غلق باب تلقي الطلبات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية تغلق في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس 13 فبراير 2025م باب تلقي الطلبات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، على أن يعلن بعدها مباشرة كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس.

صحيفة "تشرين" السورية تختفي عن محركات البحث بكل أرشيفها

فوجئ العاملون والصحفيون بجريدة الحرية "تشرين" سابقا بإزالة الموقع الرسمي للصحيفة عن محرك البحث جوجل وعدم وجود أي مادة للصحفيين قبل سقوط النظام.

محمد صلاح يبتعد بالصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الإنجليزي، واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما عزز صدارته لجدول ترتيب الهدافين بالبريميرليج، بعد أن أحرز هدف فريقه الثاني في شباك إيفرتون خلال مباراة الفريقين مساء الأربعاء.

فيديو يوقف القلب لقطار يدهس سيارة علقت بين حاجزي سكك حديدية

انتشر مقطع فيديو مخيف لقطار يسحق سيارة في ولاية يوتاه الأمريكية.

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