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أخبار مصر

من مسجد مصر الكبير، وزارة الأوقاف تحتفل اليوم بليلة النصف من شعبان وحادث تحويل القبلة

مسجد مصر، فيتو
مسجد مصر، فيتو

تحتفل وزارة الأوقاف اليوم الخميس، بليلة النصف من شهر شعبان، وذكرى تحويل القبلة، وذلك بمسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب صلاة المغرب.

 

رئيس الجمهورية ينيب محافظ القاهرة في احتفال وزارة الأوقاف

ومن جانبه أناب  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، في حضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذكرى تحويل القبلة.

 

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وفي سياق متصل حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان: “تَحْوِيلُ القِبْلَةِ دُرُوسٌ وَعِبَرٌ”، وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو: التوعية بالدروس المستفادة من تحويل القبلة، وأثرها في الإيمان، علمًا بأن الخطبة الثانية تتناول التحذير البالغ من خطورة الشائعات على الفرد والمجتمعات.

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الأوقاف الدكتور إبراهيم صابر الرئيس عبد الفتاح السيسي خطبة الجمعة القادمة ليلة النصف من شعبان موضوع خطبة الجمعة وزارة الأوقاف مسجد مصر الكبير

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