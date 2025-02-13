من مسجد مصر الكبير، وزارة الأوقاف تحتفل اليوم بليلة النصف من شعبان وحادث تحويل القبلة

تحتفل وزارة الأوقاف اليوم الخميس، بليلة النصف من شهر شعبان، وذكرى تحويل القبلة، وذلك بمسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب صلاة المغرب.

رئيس الجمهورية ينيب محافظ القاهرة في احتفال وزارة الأوقاف

ومن جانبه أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، في حضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذكرى تحويل القبلة.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وفي سياق متصل حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان: “تَحْوِيلُ القِبْلَةِ دُرُوسٌ وَعِبَرٌ”، وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو: التوعية بالدروس المستفادة من تحويل القبلة، وأثرها في الإيمان، علمًا بأن الخطبة الثانية تتناول التحذير البالغ من خطورة الشائعات على الفرد والمجتمعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.