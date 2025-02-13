الخميس 13 فبراير 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 - 2 - 2025 في مصر، قفزة كبيرة تضرب عياري 21 و24

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر اسعار الذهب اليوم الخميس فى الاسواق المحلية وفقا لاخر تحديث لها.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4674 جنيهًا “بيع”، 4645 جنيها “شراء”

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4090 جنيه “بيع”، 4065 جنيها “شراء”

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3505 جنيها “بيع”، 3484 جنيها “شراء"

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 32720 جنيه “بيع”، 32520 جنيها “شراء”

الطلب العالمي على الذهب

وكشف تقرير توجهات الطلب على الذهب، الصادر عن مجلس الذهب العالمي للربع الرابع ولعام 2024 بالكامل، أن إجمالي الطلب السنوي على الذهب (بما يشمل المعاملات خارج البورصة) وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4974 طنًا.

 

وأوضح التقرير أن الارتفاع الكبير جاء نتيجة معدل الشراء القوى والمستدام من البنوك المركزية ونمو الطلب الاستثماري، فيما ساهمت أسعار وكميات الذهب المرتفعة القياسية في تحقيق أعلى قيمة إجمالية على الإطلاق للطلب، إذ بلغت 382 مليار دولار.

وحسب التقرير، استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب بوتيرة سريعة في عام 2024، إذ تجاوزت المشتريات 1000 طن للعام الثالث على التوالي.

عمليات الشراء للبنوك المركزية 

وارتفعت عمليات الشراء للبنوك المركزية بشكل مكثّف في الربع الرابع، لتصل إلى 333 طنًا، ليصل إجمالي المشتريات السنوية للبنوك المركزية إلى 1045 طنًا.

وارتفع الطلب العالمي على الاستثمار في الذهب بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل إلى 1180 طنًا - وهو أعلى مستوى مسجّل على مدار أربع سنوات - مدفوعًا بانتعاش الطلب على صناديق تداول الذهب في النصف الثاني من عام 2024، فقد أضافت صناديق تداول الذهب العالمية 19 طنًا في الربع الرابع من عام 2024، ما يمثل ربعين متتاليين من التدفقات الواردة لفئة الأصول هذه.

وظل الطلب على السبائك والعملات المعدنية متماشيًا إلى حد كبير مع كميات عام 2023 عند 1186 طنًا في عام 2024.

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