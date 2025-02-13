مسلسلات رمضان 2025، ياسمين عبد العزيز تشكو كثرة البكاء في "وتقابل حبيب" (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025، شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها فيديو جديد من كواليس مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

مسلسل وتقابل حبيب

وظهرت ياسمين، تبكي خلال الفيديو وبجوارها المؤلف عمرو محمود ياسين، حيث عاتبته قائلةً: "أنا بعيط كثير أوي في المسلسل ده، بجد حرام عليك، أنا مضيت على مسلسل رومانسي، ما ينفعش أعيط كل ده".

بينما رد عمرو ياسين عليها، بأن لديها مشاهد أخرى ستبكي خلالها، حيث طالبها باستكمال التصوير: "يلا عشان تعيطي".

موعد عرض مسلسل وتقابل حبيب

وكانت ياسمين عبد العزيز شاركت متابعيها بمقطع فيديو مؤثر من مسلسلها الرمضاني 2025 “وتقابل حبيب” عبر حسابها الرسمي، حيث ظهرت في مشاهد درامية قوية وهي تتحدث عن الجرح والانتقام، وعلّقت قائلة: “أنا ست دلوقتِ مجروحة وجايز أحب إن أنا انتقم.”

ارتباط ياسمين عبد العزيز بفنان مصري

ويأتي نشرت ياسمين عبد العزيز لمقطعي الفيديوهين وسط انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بارتباط ياسمين عبد العزيز بأحد الفنانين المصريين، مما أثار الجدل بين متابعيها، خاصةً مع طابع المسلسل الذي يتناول الحب والخيانة والانتقام.



قصة ونجوم العمل

يدور المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي حول سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها بزواجه عليها، فتقرر الانفصال لتخوض بعدها قصة حب شائكة تعيش خلالها صراعات عاطفية.



وخلال رحلتها العاطفية الثانية تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

قائمة أبطال مسلسل وتقابل حبيب

يُشارك في المسلسل بجانب ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، أنوشكا، خالد سليم، نيكون سابا، بسنت شوقي، حنان سليمان، إنجي كيوان، ندا موسى، رشوان توفيق، صلاح عبدالله، محمود ياسين، منه عرفة، سلمى غريب.

كما يشارك في العمل أيضًا، بتول حداد وأحمد عبدالله، وندا أكرم ومحمد الدسوقي وسارة خزبك وطارق محمد، وريم رأفت، ودينا حسن، وسمر عبدالوهاب، وهو من إخراج محمد الخبيري وتأليف عمرو محمود ياسين.

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