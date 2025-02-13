خبراء خرائط حددوا مكانه، فيديو نجل بشار الأسد يضع عائلته في ورطة (فيديو)

وسط البلبلة التي فجرها بيان نشر على حسابه في منصة إكس قبل يومين، ثم علق فجأة، أطل حافظ نجل الرئيس السوري السابق بشار الأسد بفيديو على حسابه في تليجرام مساء أمس الأربعاء، مؤكدًا أن الحسابين تابعان له.

موقع فيديو نجل الأسد يثير ضجة

وقال في فيديو مختصر نشره على تليجرام: "صار تساؤل حول الحسابين على إكس وتليجرام وهل هما تابعان لي؟.. حبيت أوضح أنهما بالفعل لي، وليس لدي حسابات غيرهما على أي منصة أخرى.. سلام".

حافظ بشار الأسد ينشر فيديو له على "منصة تليجرام" وهو بأحد شوارع موسكو يؤكد أن حساب أكس وتليجرام له وهو يديرهم pic.twitter.com/46uHBsGY2X February 12, 2025

سخرية من نجل بشار الأسد

ما أشعل موجة سخرية على إكس بين العديد من السوريين، إذ اعتبر بعض المستخدمين أن "ذكاء نجل الأسد في الرياضيات لم يسعفه على ما يبدو في الانتباه إلى ضرورة تغطية رقم هاتفه في بروفايله على تليجرام".

فيما أكد آخرون أن الشاب كشف موقعه ومكان تواجده في موسكو بكل بساطة، بعدما كشف هاتفه الشخصي.

وسخر البعض من تلك الهفوة، معتبرين أنها "تدل على ذكاء الشاب تمامًا كأبيه"، وفق قولهم.



سر توقيت فيديو نجل بشار الأسد

فيما تساءل عدد آخر عن سر توقيت هذا الظهور، الذي تزامن مع اتصال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وهو التواصل الأول المباشر بينهما.

إذ رأوا أنه ليس صدفة على الإطلاق.

خبراء خرائط يحددون مكان نجل الأسد

هذا وأوضح بعض خبراء الخرائط أن المكان الذي صور فيه الفيديو هو شارع بولشايا أوردينكا القريب من نهر موسكو.

كما أشاروا إلى أن هذا الشارع الراقي يبعد نحو 1.2 كلم عن الساحة الحمراء، ونحو كلم واحد عن مقر الكرملين.

أتى ذلك، بعدما نشر حافظ قبل يومين بيانًا مطولًا على حسابه في إكس، شرح فيه الظروف التي أحاطت بعائلته خلال الساعات الأخيرة من سقوط النظام السابق، نافيًا فرار والده من دمشق.

يذكر أنه في الثامن من ديسمبر الماضي وبعد تقدم مفاجئ لفصائل المعارضة أسقط الأسد وفر من اللاذقية إلى موسكو، التي منحته حق اللجوء الإنساني، وفق ما أعلن الكرملين لاحقا.

ولم يظهر الرئيس السوري السابق منذ ذلك الحين، إنما أصدر الشهر الماضي بيانًا نفى فيه أيضا فراره من البلاد.

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