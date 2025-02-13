شاهد، أول ظهور علني لجود بيلينجهام مع صديقته المثيرة للجدل في المطار

ظهر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام برفقة صديقته الجديدة آشلين كاسترو علنا لأول مرة، لدى مغادرة فريقه ريال مدريد مطار مانشستر بعد مباراته أمام السيتي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وقاد جود بيلينجهام الفريق الملكي للفوز على مانشستر سيتي في عقر داره (3-2) باقتناصه الهدف الثالث في الوقت القاتل في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للمباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

علاقة بيلينجهام وعارضة الأزياء الأمريكية آشلين كاسترو

وانتشرت شائعات على مدار الأسابيع الماضية، حول العلاقة بين بيلينجهام وعارضة الأزياء الأمريكية آشلين كاسترو، البالغة من العمر 27 عاما، والتي تنحدر من لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وشوهد اللاعب في وقت سابق وهو يقضي وقتا معها في أحد المطاعم بالعاصمة الإسبانية مدريد، مما زاد التكهنات حول طبيعة علاقتهما.

ووفقا لتقارير، فقد بدأ الثنائي التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يتطور الأمر إلى لقاءات متكررة.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب الشاب في المطار برفقة كاسترو ووالدته دينيس، أثناء رحلة الفريق الملكي العائدة إلى مدريد، بعد نهاية المباراة بين الفريقين، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير.

Jude Bellingham made his public debut with new girlfriend Ashlyn Castro on Tuesday night after leaving Manchester City's European hopes in jeopardy 📸 pic.twitter.com/WwzMHraso3 — Mail Sport (@MailSport) February 12, 2025

ولم يكن هذا الظهور العلني الأول لكاسترو في محيط اللاعب، إذ شوهدت سابقا في المقصورة العائلية بملعب سانتياجو برنابيو، خلال فوز ريال مدريد على ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي (5-1) يوم 22 يناير 2025، حيث ظهرت تتحدث مع والدة بيلينجهام دينيس ووالده مارك.

وتتمتع كاسترو بشهرة واسعة على منصة "إنستغرام" حيث يتابعها أكثر من 240 ألف شخص.

كما ارتبط اسمها سابقا بنجم هوليوود مايكل بي جوردان، وكذلك بلاعب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين "NBA" لاميلو بول، وسط شائعات تحدثت عن انتهاء علاقتها السابقة قبل وقت قصير من بدء ارتباطها بجود بيلينجهام.

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