اليوم، غلق باب تلقي الطلبات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية تغلق في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس 13 فبراير 2025م باب تلقي الطلبات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، على أن يعلن بعدها مباشرة كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس.

وأضاف أن اللجنة سوف تبدأ في تلقي طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام -في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.



وواصلت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام، أمس الأربعاء 12 فبراير 2025م، تلقي طلبات الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، و6 من أعضاء مجلس النقابة، حيث تلقت اللجنة 14 طلبًا جديدًا للترشح ليصل إجمالي عدد المرشحين (43) مرشحًا منذ فتح باب الترشح يوم الأحد الماضي وحتى الآن، بينهم (10) مرشحين على مقعد النقيب، و(33) مرشحًا لعضوية مجلس النقابة.



وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، أن اللجنة تلقت أمس 14 طلبًا جديدًا للترشح، بينهم 4 على مقعد النقيب، و10 لعضوية المجلس على النحو التالي:

المرشحون على مقعد النقيب:

1- محمد مغربي أحمد علي (محمد المغربي) جريدة "الشعب".

2- نعيمة محمد راشد عبد الله (نورا راشد) جريدة "الجمهورية".

3- محمد بدوي أحمد عبد الله (محمد بدوي) جريدة "الغد".

4- طلعت هاشم محمد فرج (طلعت هاشم) جريدة "مصر الفتاة".

والمرشحون لعضوية المجلس:

1- إسماعيل فرج أحمد فرج العوامي (إسماعيل العوامي) جريدة "الأهرام".

2- خالد حسين محمد عبد العزيز (خالد حسين) جريدة "الوطن".

3- خير راغب خير بخيت (خير راغب) جريدة "المصري اليوم".

4- محمد السيد موسى سليمان ضبعان (محمد الضبعان) جريدة "صوت البلد".

5- محمد السيد عبد العزيز الشاذلي (محمد السيد الشاذلي) جريدة "اليوم السابع".

6- أحمد يحيى أحمد الديسطي (أحمد يحيى) جريدة "البوابة".

7- المعتز بالله إبراهيم عبد العزيز إبراهيم الشناوي (معتز الشناوي) جريدة "الجمهورية ".

8- محمد شبانة عبد العزيز بدوي (محمد شبانة) جريدة "الأهرام".

9- محاسن عبد الله سنوسي مهدي (محاسن السنوسي) جريدة "المصري اليوم".

10- ريمون فرنسيس صادق متى (ريمون المصري) جريدة "حر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.