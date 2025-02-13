الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: أوكرانيا لن تعود إلى حدود ما قبل 2014 ونرغب في استعادة أموالنا منهم

ترامب وزيلنسكي، فيتو
ترامب وزيلنسكي، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني زيلينسكي وهما يريدان السلام، وسنعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن.

 

دعم أمريكا لأوكرانيا

وتابع خلال كلمته منذ قليل: "أوكرانيا لديها نفط وغاز  ونحن نريد ضمانات لاستعادة أموالنا، لا سيما وأن الولايات المتحدة قدمت نحو 350 مليار دولار لأوكرانيا".

 

حدود أوكرانيا قبل 2014

وأكد الرئيس الأمريكي ترامب: أوكرانيا لن تعود إلى حدود ما قبل عام 2014، ولم نتخذ قرارًا بوقف إرسال الأموال إلى أوكرانيا حتى الآن.

 

رسوم جمركية على عدة دول

ولفت إلى أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًّا لفرض رسوم جمركية متبادلة مع عدة دول.

 

لقاء ترامب وبوتين 

ورجح إعلام روسي: أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل في المملكة العربية السعودية.

 

وأكد دونالد ترامب: أن ولي العهد السعودي سيكون حاضرًا لقاءه المتوقع مع الرئيس الروسي بوتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الروسي بوتين زيلينسكي الرئيس الأمريكى أوكرانيا

مواد متعلقة

ترامب: استعادة أوكرانيا لـ كل أراضيها أمر غير مرجح

ترامب يوجه رسالة للشعب الأردني بشأن الملك عبد الله الثاني

إعلام روسي يرجح لقاء ترامب وبوتن الشهر المقبل في السعودية
ads

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل ليلة الهروب من سوريا، نجل بشار الأسد يثير ضجة بفيديو ومنشور

قفزة كبيرة في سعر الدولار بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأربعاء

احذروا الصباح الباكر، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

في خطاب رسمي، الأهلي يهدد اتحاد الكرة باللجوء إلى فيفا بسبب الأخطاء التحكيمية

إحالة مدير مدرسة بالجيزة للشئون القانونية بسبب الإخلال بالعملية التعليمية

تزعم مخاطبة الملائكة واستدعاء تدخل الرب، حكاية القسيسة «بولا وايت كاين» المستشارة الروحية لترامب (صور)

شعبة الذهب: ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال 2025

بعد تفعيل بند شرائه، كشف حساب كهربا مع الأهلي والاتحاد الليبي

منوعات

المزيد

يابانية تتناول وجبة عمرها عامين للتواصل الروحي مع زوجها المتوفى

الأمير هاري يشرح لنجله إرث والدته الأميرة ديانا الإنساني (فيديو)

ضباب برائحة كيميائية يثير الذعر والقلق في فلوريدا

بريطاني خسر 40 مليار جنيه في القمامة عام 2013، ويفكر بشراء مقلب النفايات للبحث عنها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 12-2-2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الأربعاء 12-2-2025

تراجع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4090 جنيها

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خطر على إسرائيل.. 8 تصريحات صادمة لمسئول سابق بالموساد حول مقترح ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

ما حكم الاحتفال بالفلانتاين؟، الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية