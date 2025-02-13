ترامب: أوكرانيا لن تعود إلى حدود ما قبل 2014 ونرغب في استعادة أموالنا منهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني زيلينسكي وهما يريدان السلام، وسنعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن.

دعم أمريكا لأوكرانيا

وتابع خلال كلمته منذ قليل: "أوكرانيا لديها نفط وغاز ونحن نريد ضمانات لاستعادة أموالنا، لا سيما وأن الولايات المتحدة قدمت نحو 350 مليار دولار لأوكرانيا".

حدود أوكرانيا قبل 2014

وأكد الرئيس الأمريكي ترامب: أوكرانيا لن تعود إلى حدود ما قبل عام 2014، ولم نتخذ قرارًا بوقف إرسال الأموال إلى أوكرانيا حتى الآن.

رسوم جمركية على عدة دول

ولفت إلى أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًّا لفرض رسوم جمركية متبادلة مع عدة دول.

لقاء ترامب وبوتين

ورجح إعلام روسي: أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل في المملكة العربية السعودية.

وأكد دونالد ترامب: أن ولي العهد السعودي سيكون حاضرًا لقاءه المتوقع مع الرئيس الروسي بوتين.

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