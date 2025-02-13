الخميس 13 فبراير 2025
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محافظات

خلو معرض أهلا رمضان في ههيا من السلع بعد افتتاحه يثير ضجة، ورئيس المركز يكشف مفاجأة

معرض أهلا رمضان بههيا
معرض أهلا رمضان بههيا من السلع بعد ساعات من افتتاحه، فيتو

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية لاذعة وهجوم واسع تجاه المسؤولين بمحافظة الشرقية بعد تداول صور تظهر خلو معرض أهلا رمضان بمركز ههيا من السلع والباعة خاصة فترة الظهيرة برغم مرور ساعات قليلة فقط على افتتاحه.

محافظ الشرقية يفتتح معرضي أهلا رمضان في ههيا والإبراهيمية

رئيس ههيا يكشف حقيقة خلو معرض أهلا رمضان من السلع والباعة

من جانبه قال اللواء أحمد شاكر رئيس مركز مدينة ههيا بمحافظة الشرقية، إن معرض أهلا رمضان هو مساهمة من الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير سلع رئيسية مثل السكر والزيت الأرز والسمن والمكرونة والبقوليات والعدس والبيض بالإضافة لبعض الأنواع الأخرى من البضائع مثل اللحوم والخضراوات والفاكهة والعطارة.

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خلو معرض أهلا رمضان بههيا من السلع بعد ساعات من افتتاحه.. رئيس ههيا يوضح، فيتو

وأضاف شاكر في تصريحات خاصة لفيتو: "المعرض موجود لخدمة أهالي ههيا طوال شهر رمضان المبارك وحتى عيد الفطر المبارك والعارضين يتم تغييرهم من وقت إلى آخر بهدف الوصول لأفضل منتج وأفضل سعر والموضوع عرض وطلب وإدارة تموين ههيا تقوم بدورها بالإشراف علي المعروضات والجودة والسعر المناسبين".

 

رئيس مركز ومدينة ههيا: الصور المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي تم التقاطها فى توقيت تغيير العارضين 

وتابع رئيس مركز ومدينة ههيا: "الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تم التقاطها فى توقيت تغيير العارضين وهي حيل معروفة ومعروف من ورائها ولها أغراض خبيثة بحسب- قوله ولكن أهالي ههيا ذوي الوعي والإدراك السليم فطنوا لهذه المهاترات لإحداث البلبلة وتعكير الصفو للوصول لأهدافهم الخبيثة والمفروض انهم يساهموا فى تخفيف الأعباء عن المواطنين وليس العمل على إحباطهم وعلينا أن نعي وندرك ما يحاك ضدنا".

محافظ الشرقية يفتتح معرضي أهلا رمضان في ههيا والإبراهيمية،فيتو
محافظ الشرقية يفتتح معرضي أهلا رمضان في ههيا والإبراهيمية، فيتو

محافظ الشرقية يفتتح معرضي أهلا رمضان في ههيا والإبراهيمية

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في وقت سابق معرض أهلا رمضان بمدينة ههيا، والمقام بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية ورئاسة مركز ههيا بأرض السنترال القديم علي مساحة 500م لتوفير جميع احتياجات الأسر من السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة.بمحافظة الشرقية.

خلومعرض اهلا رمضان بههيا من السلع بعدساعات من افتتاحه..رئيس ههيا يوضح،فيتو1
خلو معرض أهلا رمضان بههيا من السلع بعد ساعات من افتتاحه.. رئيس ههيا يوضح، فيتو

أجنحة المعرض 15 باكية 

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض والذي يضم 15 باكية تحتوي علي جميع السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطن في حياته اليومية من لحوم، وزيوت، سكر، أرز، مكرونة، خضروات، فاكهة، منتجات ألبان، وسلع تموينية متنوعة، بالإضافة إلى ياميش رمضان بمختلف أنواعه، بما في ذلك التمر، والمكسرات، والزبيب، والقراصيا، وجوز الهند، وجميعها متوفرة بأسعار مخفضة تناسب جميع فئات المجتمع.

خلومعرض اهلا رمضان بههيا من السلع بعدساعات من افتتاحه..رئيس ههيا يوضح،فيتو2
خلو معرض أهلا رمضان بههيا من السلع بعد ساعات من افتتاحه..رئيس ههيا يوضح، فيتو

حضور رجال الدين الإسلامي والمسيحي 

وخلال جولته داخل المعرض قررمحافظ الشرقية تخفيض أسعار بعض أنواع السلع والخضروات كالزيت والطماطم والبلح، وذلك تيسيرًا على المواطنين بالإضافة إلى مصافحة رجال الدين الإسلامي والمسيحي المتواجدين بالمعرض والذين أعربوا عن سعادتهم بافتتاح المعرض مؤكدين أن هذه المعارض تسهم مباشرة في تحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، لا سيما في ظل إرتفاع الأسعار بالأسواق الحرة.

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