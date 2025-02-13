بدء عمليات تسريح الموظفين في إدارة الخدمات العامة الأمريكية

بدأت إدارة الخدمات العامة الأمريكية تنفيذ عمليات تسريح الموظفين، دون أن يعرف عدد الموظفين الذين تأثروا بالإجراءات.

وتستهدف الإجراءات، أولئك الذين يخضعون لاختبارات، حيث يتم استدعاؤهم فرديا وإجبارهم على الاستقالة أو منحهم إجازة إجبارية تسبق فصلهم، وفقا لـرويترز.

بدء تسريح الموظفين في إدارة الخدمات العامة الأمريكية

وأفاد مصدران بأن عمليات تسريح الموظفين في إدارة الخدمات العامة الأمريكية بدأت، وهي الوكالة التي تدير محفظة العقارات التابعة للحكومة الاتحادية.

وقال المصدران إن عمليات التسريح تؤثر في الموظفين الذين يخضعون لاختبارات، والذين يتم استدعاؤهم بشكل فردي وإجبارهم على الاستقالة أو مواجهة منحهم إجازة ثم فصلهم من العمل.

ولم يعرف المصدران عدد الأشخاص المتأثرين بالقرار إجمالًا ولم ترد إدارة الخدمات العامة بعد على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق على هذه الخطوة.

تشرف إدارة الخدمات العامة على أغلب العقود الحكومية وتدير الممتلكات الاتحادية وتشرف على عدة وظائف أساسية للحكومة الاتحادية.

وإلى جانب مكتب إدارة الموظفين، كانت إدارة الخدمات العامة واحدة من أوائل الوكالات التي يستهدفها الملياردير إيلون ماسك، الذي عينه الرئيس دونالد ترامب للإشراف على ما يسمى بوزارة الكفاءة الحكومية التي تهدف إلى تقليص عدد الموظفين الاتحاديين.

خطة إيلون ماسك لتقليص عدد الموظفين الاتحاديين

وتعد الإدارة من أولى الوكالات التي استهدفها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب للإشراف على وزارة الكفاءة الحكومية، في إطار جهود تقليص عدد الموظفين الاتحاديين.

خفض الإنفاق الفيدرالي

والثلاثاء، قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي كلّفه الرئيس دونالد ترامب قيادة جهود خفض الإنفاق الفيدرالي، إن الولايات المتحدة "ستفلس" من دون اقتطاعات في الموازنة.

ماسك الذي عُيّن رئيسا للجنة الكفاءة الحكومية المستحدثة، كان يتحدث في حضور ترامب الذي وقّع في الأسابيع الأخيرة مجموعة أوامر تنفيذية ترمي إلى خفض الإنفاق الفيدرالي.

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