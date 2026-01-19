"البحوث الإسلامية" يوضح فضل شهر شعبان واستحباب طاعة الله في وقت الغفلة (فيديو)

18 حجم الخط

أوضح الشيخ السيد الزهيري، الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية، فضل شهر شعبان، مشيرا إلى أن فضله ورد في حديث أسامة رضي الله عنه.

فضل شهر شعبان

وذكر الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية في لقاء مع "فيتو" نص الحديث، حيث قال: “قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم”.

استحباب التقرب إلى الله بالطاعة في وقت الغفلة

وقال الزهيري: إن هذا الحديث أصل في استحباب التقرب إلى الله تعالى بالطاعة في وقت الغفلة، مؤكدا أنه دل على ذلك نصوص عدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: “العبادة في الهرج كهجرة إليَّ”، ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: “أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن”.

وأكد أن جوف الليل وقت نوم، والنبي صلى الله عليه وسلم حرض على الذكر في هذا الوقت لكثرة الغفلة فيه.

لماذا سمي شعبان بهذا الاسم؟

قيل: إن شهر شعبان سمي بهذا الاسم لتشعب القبائل فيه بحثًا عن الكلأ والمرعى بعد قعودهم عن القتال في رجب، الشهر الحرام. وقيل بل لتفرقهم وتشعبهم في طلب المياه. ويعزو بعضهم تسميته إلى تشعب الأغصان في الوقت الذي سمي فيه تمامًا كما سمي شهرا جمادى لأن الماء كان يجمد فيهما زمن تسميتهما. وقال اللُّغويُّ أحمد بن يحيي: قال بعضهم: إنما سمي شعبانُ شعبانَ لأنه شَعَبَ، أي ظهر من بين شهري رمضان ورجب. ولما كانت العرب تنسأ (تؤجل) الأشهر الحُرُم فقد كانت تُدخِل رجب في شعبان ويطلقون عليهما الرجبان كما أطلقوا على المحرم وصفر

ما معنى شعبان؟

وكان للعرب أسماء خاصة للشهور. فعلى سبيل المثال، كانت ثمود تبدأ سنتها من شهر “دَيْمر” الموافق لشهر رمضان وتسمي شعبان “مَوْهاء”. ومن الأسماء التي أُطلقت عليه قبل مجيء الإسلام بزمن طويل واستعملته العرب العاربة عادل، ومن معاني العادل الشخص الذي يعدل بربه، ولربما سُمي كذلك لأنهم كانوا يعدلون به رجب في النّسيء. ومنه قول المرأة للحجاج: إنك لقاسط عادل، ومنه حديث علي رضي الله عنه: كذب العادلون بك إذ شبَّهوك بأصنامهم.

ومن الأسماء الأخرى التي أطلقتها عليه العرب العاربة اسم كُسع. والكسع شدة المَرِّ، ويقال كَسَعَه بكذا إذا جعله تابعًا له ومُذهبا به، ومن أسمائه الأخرى التي ذكرها البيروني في الآثار الباقية عن القرون الخالية اسم واغلة، كما ذكر أن رمضان كان يُسمى ناطلة. ويقول: الواغل هو الداخل على شراب ولم يُدعَ إليه، وذلك لهجومه على شهر رمضان.

