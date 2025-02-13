الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابة أكثر من 10 أشخاص في انفجار قنبلة داخل حانة بفرنسا (فيديو)

الإسعاف والشرطة في
الإسعاف والشرطة في موقع التفجير، فيتو

أُصيب أكثر من 10 أشخاص بينهم 6 في حالة خطرة،  جراء انفجار قنبلة يدوية ألقاها مجهول داخل حانة في مدينة جرونوبل جنوب شرق فرنسا، وفق ما أعلنته السلطات المحلية اليوم الخميس.

واستبعدت السلطات، في الوقت الراهن، أن يكون الحادث ذو طابع إرهابي.

كيف نُفّذ الهجوم؟


قال المدعي العام فرانسوا توريه دي كوسي، خلال تفقده موقع الانفجار، إن «شخصًا دخل وألقى قنبلة يدوية دون أن يتفوه بكلمة، ثم لاذ بالفرار».

وبحسب القاضي، كان هناك «عدد كبير من الزبائن» داخل الحانة لحظة وقوع الانفجار.

ووقع الحادث بعد الساعة الثامنة مساءً (19:00 ت.ج) في حيّ القرية الأولمبية جنوبي جرونوبل.

ولفت المدّعي العام إلى أن المهاجم «كان على ما يبدو مسلّحًا ببندقية كلاشنيكوف، لكن هذا الأمر لم يتأكد بعد، وليس واضحًا ما إذا كان قد تم استخدام هذا السلاح. من الواضح أن الأضرار نجمت عن انفجار القنبلة اليدوية».

أسباب الهجوم
وأضاف دي كوسي، في حديثه للصحفيين: «في هذه المرحلة، لا توجد فرضية مرجحة، لكن يمكننا استبعاد فرضية الهجوم الإرهابي المحض، إذ لا يوجد ما يدل على ارتباطه بالإرهاب».

وأوضح أن «الهجوم قد يكون مرتبطًا بتصفية حسابات بطريقة أو بأخرى»، مشيرًا إلى أن وجود علاقة بين الحادث والاتجار بالمخدرات هو أحد الاحتمالات التي يجري التحقيق بشأنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انفجار قنبلة يدوية حانة مدينة جرونوبل المدعي العام فرانسوا توريه دي كوسي القرية الاولمبية بندقية كلاشنيكوف الهجوم الإرهابى
ads

الأكثر قراءة

محمد صلاح يبتعد بالصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

خبراء خرائط حددوا مكانه، فيديو نجل بشار الأسد يضع عائلته في ورطة (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض كبير في الجوافة وصدمة عن البرتقال قبل رمضان

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، الجمبري يعوض خسائره وانخفاض السبيط وقشر البياض

الذهب كأداة إستراتيجية عالمية، قفزة غير مسبوقة في حجم التداول اليومي خلال 2024

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض 20 جنيها في ورق العنب والثوم يستعيد عرشه

صحيفة "تشرين" السورية تختفي عن محركات البحث بكل أرشيفها

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم، رياح وشبورة تضرب المحافظات وأمطار بهذه المنطقة

منوعات

المزيد

خبراء خرائط حددوا مكانه، فيديو نجل بشار الأسد يضع عائلته في ورطة (فيديو)

شاهد، أول ظهور علني لجود بيلينجهام مع صديقته المثيرة للجدل في المطار

بيزنس إز بيزنس، ماسك يوافق على دفع 10 ملايين دولار لتسوية دعوى ترامب ضد "إكس"

فيديو يوقف القلب لقطار يدهس سيارة علقت بين حاجزي سكك حديدية

المزيد

خدمات

المزيد

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم، رياح وشبورة تضرب المحافظات وأمطار بهذه المنطقة

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 12-2-2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الأربعاء 12-2-2025

تراجع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4090 جنيها

المزيد
ads

انفوجراف

خطر على إسرائيل.. 8 تصريحات صادمة لمسئول سابق بالموساد حول مقترح ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية