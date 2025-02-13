إصابة أكثر من 10 أشخاص في انفجار قنبلة داخل حانة بفرنسا (فيديو)

أُصيب أكثر من 10 أشخاص بينهم 6 في حالة خطرة، جراء انفجار قنبلة يدوية ألقاها مجهول داخل حانة في مدينة جرونوبل جنوب شرق فرنسا، وفق ما أعلنته السلطات المحلية اليوم الخميس.

واستبعدت السلطات، في الوقت الراهن، أن يكون الحادث ذو طابع إرهابي.

كيف نُفّذ الهجوم؟



قال المدعي العام فرانسوا توريه دي كوسي، خلال تفقده موقع الانفجار، إن «شخصًا دخل وألقى قنبلة يدوية دون أن يتفوه بكلمة، ثم لاذ بالفرار».

وبحسب القاضي، كان هناك «عدد كبير من الزبائن» داخل الحانة لحظة وقوع الانفجار.

ووقع الحادث بعد الساعة الثامنة مساءً (19:00 ت.ج) في حيّ القرية الأولمبية جنوبي جرونوبل.

ولفت المدّعي العام إلى أن المهاجم «كان على ما يبدو مسلّحًا ببندقية كلاشنيكوف، لكن هذا الأمر لم يتأكد بعد، وليس واضحًا ما إذا كان قد تم استخدام هذا السلاح. من الواضح أن الأضرار نجمت عن انفجار القنبلة اليدوية».

Grenoble. Douze blessés dans une explosion: l'hypothèse d'une grenade lancée dans un bar. Six blessés en urgence absolue, l'assaillant était en possession d'un fusil d'assaut pic.twitter.com/RCyQUcGrZ0 — vaudais toujours 🍉 🍉 (@TFilastin) February 12, 2025

أسباب الهجوم

وأضاف دي كوسي، في حديثه للصحفيين: «في هذه المرحلة، لا توجد فرضية مرجحة، لكن يمكننا استبعاد فرضية الهجوم الإرهابي المحض، إذ لا يوجد ما يدل على ارتباطه بالإرهاب».

وأوضح أن «الهجوم قد يكون مرتبطًا بتصفية حسابات بطريقة أو بأخرى»، مشيرًا إلى أن وجود علاقة بين الحادث والاتجار بالمخدرات هو أحد الاحتمالات التي يجري التحقيق بشأنها.

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