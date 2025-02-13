مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي والمصري الممتاز

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها الدوري المصري والدوري الأوروبي والدوري السعودي.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

مودرن سبورت × طلائع الجيش - 4 عصرا | أون تايم سبورتس 1

إنبي × الاتحاد السكندري - 7 مساء | أون تايم سبورتس 1

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

فنربخشة × أندرلخت - 7:45 مساء | بي إن سبورت 1

فيرينكفاروسي × فيكتوريا بلزن - 7:45 مساء | بي إن سبورت 4

ميتييلاند × ريال سوسيداد - 7:45 مساء | بي إن سبورت 2

سان جيلواز × أياكس أمستردام - 7:45 مساء | بي إن سبورت 3

تفينتي انشخيده × جليمت - 10 مساء | بي إن سبورت 3

باوك سالونيكا × ستيوا بوخاريست - 10 مساء | بي إن سبورت 4

بورتو × روما - 10 مساء | بي ان سبورت 1

ألكمار × جالاتا سراي - 10 مساء | بين إن سبورت 2

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الأخدود × ضمك - 4:10 عصرًا | SSC SPORT

الشباب × القادسية - 5:25 مساء | SSC SPORT

أهلي جدة × النصر - 7:30 مساء | SSC SPORT

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