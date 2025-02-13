الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، مواعيد مواجهات الإياب في الملحق المؤهل لدور الـ16

دوري أبطال أوروبا،
دوري أبطال أوروبا، فيتو

دوري أبطال أوروبا، اختتمت اليوم منافسات جولة الذهاب من الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

وجاءت نتائج مباريات جولة الذهاب كالتالي:

ستاد بريست (فرنسا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) – (0-3)

سبورتينج لشبونة (البرتغال) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – (0-3)

مانشستر سيتي (إنجلترا) - ريال مدريد (إسبانيا) – (2-3)

يوفنتوس (إيطاليا) - آيندهوفن (هولندا) – (2-1).

كلوب بروج (بلجيكا) - أتالانتا (إيطاليا) - (2-1).

موناكو (فرنسا) - بنفيكا (البرتغال) - (0-1).

فاينورد (هولندا) - ميلان (إيطاليا) - (1-0).

سيلتك (اسكتلندا) - بايرن ميونخ (ألمانيا) - (1-2).

 

مواعيد مباريات الإياب في دوري أبطال أوروبا

وتقام مباريات جولة الإياب في المواعيد التالية:

ميلان (إيطاليا) × فينود (هولندا) - الثلاثاء 18 فبراير | 7:45 مساء

أتالانتا (إيطاليا) × كلوب بروج (بلجيكا) - الثلاثاء 18 فبراير | 10 مساء

بايرن ميونخ (ألمانيا) × سيلتك (إسكتلندا) - الثلاثاء 18 فبراير | 10 مساء

بنفيكا (البرتغال) × موناكو (فرنسا) - الثلاثاء 18 فبراير | 10 مساء

بروسيا دورتموند (ألمانيا) × سبورتنج لشبونة (البرتغال) - الأربعاء 19 فبراير | 7:45 مساء

باريس سان جيرمان (فرنسا) × ستاد بريست (فرنسا) - الأربعاء 19 فبراير | 10 مساء

ريال مدريد (إسبانيا) × مانشستر سيتي (إنجلترا) - الأربعاء 19 فبراير | 10 مساء

أيندهوفن (هولندا) × يوفنتوس (إيطاليا) - الأربعاء 19 فبراير | 10 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا ستاد بريست بوروسيا دورتموند مانشستر سيتي ريال مدريد

مواد متعلقة

ميلان يصعب مهمته في دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام فينورد

بايرن ميونخ يفوز خارج ملعبه على سيلتك 2-1 في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يخطف فوزا هاما من موناكو في ملحق التصفيات

دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونخ يتقدم على سلتيك 0/1 في الشوط الأول

ads

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يناقش اليوم حزمة الحماية الاجتماعية، ومؤتمر هام لـ مدبولي

قفزة كبيرة في سعر الدولار بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأربعاء

كشف تفاصيل ليلة الهروب من سوريا، نجل بشار الأسد يثير ضجة بفيديو ومنشور

احذروا الصباح الباكر، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

تفاصيل الحالة الصحية لـ 14 مصابا في حادث انقلاب سيارة بطريق جمصة بالدقهلية

تزعم مخاطبة الملائكة واستدعاء تدخل الرب، حكاية القسيسة «بولا وايت كاين» المستشارة الروحية لترامب (صور)

تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل سان دييجو (فيديو)

في خطاب رسمي، الأهلي يهدد اتحاد الكرة باللجوء إلى فيفا بسبب الأخطاء التحكيمية

منوعات

المزيد

تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل سان دييجو (فيديو)

يابانية تتناول وجبة عمرها عامين للتواصل الروحي مع زوجها المتوفى

الأمير هاري يشرح لنجله إرث والدته الأميرة ديانا الإنساني (فيديو)

ضباب برائحة كيميائية يثير الذعر والقلق في فلوريدا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 12-2-2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الأربعاء 12-2-2025

تراجع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4090 جنيها

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خطر على إسرائيل.. 8 تصريحات صادمة لمسئول سابق بالموساد حول مقترح ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

ما حكم الاحتفال بالفلانتاين؟، الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية