فيديو يوقف القلب لقطار يدهس سيارة علقت بين حاجزي سكك حديدية

انتشر مقطع فيديو مخيف لقطار يسحق سيارة في ولاية يوتاه الأمريكية.

وتم نشر مقطع فيديو يصور لحظة اصطدام قطار فرونت رانر تابع لشركة UTA بسيارة في لايتون، ولحسن الحظ، فيما نجا السائق قبل الدهس.

وقال جافين جوستافسون، المتحدث باسم هيئة النقل في ولاية يوتا في حديث للإعلام المحلي: "بالنظر إلى كل شيء، فإن الجميع محظوظون للغاية لتمكنهم من الفرار دون أي إصابات".

مع تشغيل فرامل الطوارئ وإطلاق بوق القطار، أظهر مقطع فيديو أمني من داخل القطار اللحظة التي استعد فيها القطار للاصطدام.

وقال جوستافسون: "القطارات لا تنحرف، وبالتأكيد لا تتوقف بسرعة كبيرة".

تعرضت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات البيضاء على المسار في ذلك اليوم لأول مرة للصدمة من الخلف عندما تباطأت عند المعبر، وأدى الاصطدام إلى إرسالها عبر مجموعة من المسارات إلى مسار القطار القادم.

ويظهر مقطع فيديو أمني ثانٍ من المعبر السائق وهو يضع السيارة في وضع الرجوع للخلف ثم يعود إلى ذراع الأمان قبل أن يتوقف.

"ذعر أصاب السائق، فقفز من السيارة، قبل أن يصطدم القطار بها"، كما قال جوستافسون.

وقال جوستافسون إنه من السهل مشاهدة هذا الفيديو والرغبة في أن يسحب السائق السيارة للأمام أو للخلف ويكسر الذراع، ولكن الرؤية بعد ذلك واضحة، ومن المرجح أن يكون السائق في حالة صدمة.

وقال: "بالتأكيد لن أشكك في صحة ما فعلوه في لحظتها". "وأحيانًا، قد يحجب شيء آخر الرؤية؛ لا تريد أن تسحب السيارة للأمام إذا كان هناك قطار آخر قادم".

وقدرت إدارة النقل في تكساس أن الاصطدام تسبب في أضرار تزيد عن 100 ألف دولار لقطار فرونت رانر. كما تم تدمير ذراع الأمان والسيارة.

قال جوستافسون إنه يأمل أن يتم تذكير سكان يوتا من خلال مشاهدة مقطع الفيديو الأمني ​​بالانتباه عند الاقتراب من معبر TRAX أو FrontRunner.

وقال: "استخدموا أعينكم وآذانكم، وكل حواسك، وانتبهوا إلى الأذرع والأضواء الوامضة والأضواء الحمراء والأجراس الرنانة".

قال: "استمروا في كسر أذرع البوابة؛ فهي أقل أهمية منك أو من سيارتك". "إنه أفضل بكثير مما حدث في النهاية".

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