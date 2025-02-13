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رياضة

محمد صلاح يبتعد بالصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

الدوري الإنجليزي، واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما عزز صدارته لجدول ترتيب الهدافين بالبريميرليج، بعد أن أحرز هدف فريقه الثاني في شباك إيفرتون خلال مباراة الفريقين مساء الأربعاء.

وتعادل فريق ليفربول أمام إيفرتون بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

نتيجة مباراة ليفربول وإبفرتون

وشهدت المباراة تقدم إيفرتون أولًا عن طريق بيتو، قبل أن يتمكن ليفربول من قلب الطاولة، إذ أحرز ماك أليستير هدف التعادل، ثم أحرز محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ73، بعد تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء، ليؤمن الفوز لفريقه بنتيجة 2-1.

 

وأصبح رصيد صلاح بعد هذا الهدف 22 هدفًا، ليطير بالصدارة، بفارق 3 أهداف عن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 19 هدفًا.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل، 17 هدفًا.

كريس وود، نوتينجهام، 17 هدفًا.

كول بالمر، تشيلسي، 14 هدفًا.

بريان مبويمو، برينتفورد، 14 هدفًا.

ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 11 هدفًا.

جاستن كلويفرت، بورنموث، 11 هدفًا.

يوان ويسا، برينتفورد، 11 هدفًا.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 10 أهداف. 

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