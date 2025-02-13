الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كاف يجري اليوم قرعة بطولات أمم إفريقيا للناشئين والشباب وكرة الصالات النسائية

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيتو

يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 'كاف"، اليوم الخميس قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في المغرب أواخر مارس المقبل.

 

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، إن قرعة بطولةأمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، كان محددا لها أن تجرى يوم السبت الماضي 8 فبراير، قبل أن يقرر مسئولو الكاف تأجيلها إلى اليوم الخميس 13 فبراير. 

منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

كما تجري اليوم أيضا قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار أواخر شهر أبريل المقبل 

كما يجري الاتحاد الإفريقي قرعة أول نسخة من بطولة أمم إفريقيا لكرة الصالات النسائية التي تقام في ضيافة المغرب 

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

12 منتخبا تشارك في أمم إفريقيا للشباب

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).

 

أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

بينما يشارك في بطولة كأس الإمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا التي تقام في المغرب 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - تونس - بوركينا فاسو - كوت ديفوار - أنغولا - زامبيا - جنوب أفريقيا - السنغال - مالي - جامبيا - تنزانيا - أوغندا - الصومال - بجانب منتخبين من وسط أفريقيا).

في حين يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية داخل الصالات 2025 التي تستضيفها المغرب، منتخبات: (مصر - المغرب - أنغولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” أمم إفريقيا للشباب 2025 أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة أمم إفريقيا لكرة الصالات النسائية إتحاد الكرة المصرى منتخب مصر للشباب مواليد 2005 منتخب مصر للناشئين 2008

مواد متعلقة

في خطاب رسمي، الأهلي يهدد اتحاد الكرة باللجوء إلى فيفا بسبب الأخطاء التحكيمية

منتخب الناشئين يخوض وديتين قبل السفر إلى المغرب

قبل أمم إفريقيا بكوت ديفوار.. منتخب الشباب يتوج باللقب 4 مرات (إنفوجراف)

منتخب كرة الصالات النسائية ينقل تدريباته لصالة حسن مصطفى بأكتوبر
ads

الأكثر قراءة

محمد صلاح يبتعد بالصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض كبير في الجوافة وصدمة عن البرتقال قبل رمضان

الذهب كأداة إستراتيجية عالمية، قفزة غير مسبوقة في حجم التداول اليومي خلال 2024

فيديو يوقف القلب لقطار يدهس سيارة علقت بين حاجزي سكك حديدية

لا سلام دوننا، أوروبا ترد على "توافق" ترامب وبوتين بشأن أوكرانيا

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، الجمبري يعوض خسائره وانخفاض السبيط وقشر البياض

شاهد، أول ظهور علني لجود بيلينجهام مع صديقته المثيرة للجدل في المطار

روبيو يزور إسرائيل والسعودية والإمارات ومفاجأة عن خطة ترامب في جولته

منوعات

المزيد

شاهد، أول ظهور علني لجود بيلينجهام مع صديقته المثيرة للجدل في المطار

بيزنس إز بيزنس، ماسك يوافق على دفع 10 ملايين دولار لتسوية دعوى ترامب ضد "إكس"

فيديو يوقف القلب لقطار يدهس سيارة علقت بين حاجزي سكك حديدية

تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل سان دييجو (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 12-2-2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الأربعاء 12-2-2025

تراجع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4090 جنيها

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خطر على إسرائيل.. 8 تصريحات صادمة لمسئول سابق بالموساد حول مقترح ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية