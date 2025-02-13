كتب نهايته، ترامب يطالب زيلينسكي بالانتخابات ويحدد موعد وقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا ممكن في المستقبل "غير البعيد".



وقال ترامب أمس الأربعاء، معلقًا على خطته لحل الصراع في أوكرانيا، "أعتقد أننا ربما ننتهي في مرحلة ما إلى وقف إطلاق النار في المستقبل غير البعيد".

وعندما سئل الرئيس الأمريكي، عما إذا كان هناك احتمال لعودة أوكرانيا إلى حدودها قبل الصراع قال: "يعتقد كثيرون أن هذا غير مرجح.." أعتقد أن “وزير الدفاع بيت هيجسيث قال اليوم إن ذلك غير مرجح، ويبدو لي بالفعل أنه غير مرجح. لقد استولى الروس على مساحة كبيرة من الأراضي، ودافعوا عنها... لا أقدم رأيًا شخصيًا، لكنني قرأت الكثير عن هذا الأمر، وكثيرون يرون أنه من غير المحتمل”.



في الوقت نفسه، قال ترامب موجهًا كلامه لزيلينسكي، "لكن نعم، في بعض الأحيان يتعين عليك إجراء انتخابات أيضًا".



وعندما سُئل عما إذا كان يستبعد زيلينسكي من الجهود الرامية إلى حل الوضع في أوكرانيا، رد الرئيس الأمريكي بالنفي.



وأضاف أيضًا أنه لم يلتزم بالذهاب إلى أوكرانيا. مضيفًا، أنه لا يعتقد أن من العملي أن تنال أوكرانيا عضوية حلف شمال الأطلسي.



يأتي ذلك عقب إعلان ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلالها عدة قضايا، بينها تسوية الصراع في أوكرانيا.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، "كانت محادثة هاتفية طويلة للغاية. استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف. ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين. وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".



وأضاف بيسكوف أن "بوتين وترامب اتفقا أيضًا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.



وتابع "تحدث الرئيس ترامب عن ضرورة إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا بسرعة وحل المشكلة بالطرق السلمية. من جانبه، أشار الرئيس بوتين إلى الحاجة لاجتثاث جذور المشكلة المسببة للصراع، ووافق مع ترامب على إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد من خلال المفاوضات السلمية".



وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي، "أعرب عن استعداده لاستقبال المسؤولين الأمريكيين في روسيا بشأن مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك بالطبع موضوع التسوية في أوكرانيا".

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