كعب داير من الإسكندرية للقاهرة، إجراءات جديدة من دفاع حمو بيكا لسرعة الإفراج عنه

يواصل هيئة الدفاع عن مطرب المهرجانات حمو بيكا اليوم الخميس، إنهاء إجراءات صحة الإفراج وخطاب المطالبة في القضية التي قضي عقوبتها حمو بيكا، وهي اتهامه بإقامة حفل بدون تصريح في البيطاش، وعقب ذلك يقومون بتقديمها على رئيس مباحث قسم شرطة الدخيلة، والمقرر بعدها خروج حمو بيكا بعد التأكد من الكشف الجنائي بأنه غير مطلوب في قضايا أخرى ومن ثم ترحيله إلى القاهرة لإتمام إجراءات خروجه من قسم شرطة قصر النيل التي تم القبض عليه فيها.



كان مطرب المهرجانات حمو بيكا وصل إلى قسم شرطة الدخيلة صباح أمس الأربعاء، عقب قضاء مدة عقوبته البالغة شهرين.

ونقل مؤدي المهرجانات حمو بيكا إلى السجن الجغرافي بمنطقة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية، يوم 28 ديسمبر الماضي عقب قيام مأمورية بمديرية أمن الإسكندرية، لنقله بعد إنهاء خطاب حبسه، ورفض الاستئناف على حسبه شهرين في إحدى القضايا، في الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية.



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