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بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم، رياح وشبورة تضرب المحافظات وأمطار بهذه المنطقة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

الطقس الآن، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الخميس 13 فبراير 2025، مشيرة إلى عودة الشبورة المائية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة تغطي معظم أنحاء الجمهورية.

 

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس اليوم طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما أشارت إلى سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

وحذرت الأرصاد الجوية أيضًا من نشاط للرياح على كافة الأنحاء بدءًا من القاهرة الكبرى حتى جنوب الصعيد.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 13 فبراير 2025

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 13 فبراير 2025، على مدن ومحافظات مصر وجاءت كالتالي:

حالة طقس غدا الجمعة 14 فبراير

 

وبالنسبة لطقس غدا الجمعة أوضحت الأرصاد الجوية أن طقس غد الجمعة 14 فبراير 2025 قد يشهد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض  الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

 

طقس السبت 15 فبراير إلى الثلاثاء 18 فبراير 2025

أما طقس السبت 15 فبراير إلى الثلاثاء 18 فبراير 2025، أكدت الأرصاد الجوية أن الطقس يشهد خلال هذه الفترة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 2: 4) درجات، إضافة إلى شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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