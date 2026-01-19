خطوات الاشتراك التأميني لعمال النقل البري والأوراق المطلوبة

18 حجم الخط

تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين وذلك بشأن خطوات الاشتراك التأميني لعمال النقل البرى والأوراق المطلوبة.

ونستعرض من خلال السطور التالية التفاصيل كاملة لخطوات الاشتراك التأميني لعمال النقل البرى والأوراق المطلوبة منهم.

وكشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تفاصيل الاشتراك في نظام التأمين على عمال النقل البري وذلك في إطار خطة الدولة لمد مظلة الحماية التأمينية إلى الفئات غير المنتظمة والعاملين في المهن ذات الطبيعة الحرة، إذ يستفيد من هذا النظام السائقون من مختلف الفئات، وكذلك التباعون العاملون بقطاع النقل الخاص.

كما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن خطوات الاشتراك التأميني لعمال النقل البرى والاوراق المطلوبة

فئات يحق لها الاشتراك التاميني

وأكدت الهيئة أن التغطية التأمينية تشمل السائقين الحاصلين على رخص القيادة المهنية بدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، وفق أحكام قانون المرور، إضافة إلى سائقي الجرارات الزراعية بالمقطورات، والسائقين الحاصلين على رخص قيادة خاصة بشرط إثبات عملهم على سيارات نقل خفيفة أو أجرة أو في مجال النقل السياحي كما يشمل النظام سائقي النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وسائقي التوك توك، والتابعين لسيارات النقل في القطاع الخاص.

خطوات الاشتراك التأميني لعمال النقل البرى والاوراق المطلوبة

على السائق الراغب في الاشتراك التوجه إلى مكتب التأمينات وملء النموذج رقم (43)، وإرفاق المستندات التالية:

– صورة من بطاقة الرقم القومي.

– شهادة ميلاد مميكنة.

– خطاب من إدارة المرور يفيد تقدمه للحصول على رخصة القيادة، مع التعهد بتقديم صورة من الرخصة فور صدورها.

– صورة من كارت التشغيل الصادر لقائدي المركبات العاملة في منظومة النقل الذكي.

خطوات الاشتراك للتباعين

– نموذج الاشتراك رقم (43).

– شهادة قيد من مكتب العمل.

– صورة بطاقة الرقم القومي.

– شهادة ميلاد مميكنة.

– تقرير طبي من التأمين الصحي يثبت لياقته لممارسة المهنة.

وأكدت الهيئة أن المكتب المختص يتولى التأمين على العامل بعد استكمال المستندات وسداد الاشتراكات، مع تسجيل البيانات على قاعدة المعلومات المركزية. كما أوضحت أن جميع المستندات تُحفظ إلكترونيًا في الأرشيف الإلكتروني للهيئة، ويُعتد بها رسميًا عند صرف المستحقات التأمينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.