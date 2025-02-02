أخبار مصر: غلق باب التقديم لوظائف السكك الحديدية، ارتفاع أسعار الملوخية، إبراهيم فايق وطبيبة كفر الدوار أمام المحكمة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

قال السيناريست مدحت العدل: "نادي الزمالك بقاله 30 سنة على نفس الحال، مجالس تتغير ولجان تأتي وأشخاص تتشاجر وآخرون يتجاوزون ويتطاولون بالشتائم".

وجه أشرف بن شرقي رسالة إلى جماهير النادي الأهلي خلال حوار أجراه عبر الموقع الرسمي ومنصات النادي.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025.

أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو فرض رسوم جمركية على واردات أمريكية تبلغ قيمتها 155 مليار دولار، ردا على رسوم فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات كندية.

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلي مهدد بالشطب بسبب نزوله أرض ملعب مباراة طلائع الجيش والاعتداء على الحكم نادر قمر الدولة.

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى بنما، حيث يعتزم مناقشة مطالب الرئيس دونالد ترامب بشأن قناة بنما، حسبما أكدت وكالة "فرانس برس".

يغلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ باب التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية اليوم الأحد.

عبر أشرف بن شرقي عن سعادته بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وتطلعه للمشاركة مع الفريق في مبارياته القادمة ورؤية جمهور ‏الأهلي، مؤكدًا أنه يعشق التحديات.

اتهمت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بتكثيف مساعداتها العسكرية لحلفائها فيما وصفته بمحاولة لتعزيز هيمنتها، قائلة إن هذه المساعدات من الأسلحة لا تزال غير كافية لـ "إنقاذ" كوريا الجنوبية من العجز الاستراتيجي.

تبدأ محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، في قضية التسريب الصوتي لمباراة البنك الأهلي والزمالك.

ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص وقصف القوات الإسرائيلية، في محافظة جنين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، منذ 12 يوما، إلى 24 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الإصابات.

تستأنف المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، اليوم الأحد، جلسات محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بـطبيبة كفر الدوار، لفحص إجراءات الطعن بالتزوير.

تبدأ فروع بنك مصر بالقاهرة والمحافظات، اليوم الأحد، رد مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بقرعة الحج السياحي للموسم الجاري، وذلك من خلال تقديم أصل وصورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

تصدر النجم محمد رمضان حديث مواقع السوشيال ميديا عقب نشره لمقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع فيس بوك.

تغلق وزارة العمل باب التقديم للوظائف الجديدة، غدًا الإثنين، والتي أعلنت عنها الوزارة بدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

تباينت آراء أعضاء مجلس النواب الحالي والسابق، من أعضاء حزب مستقبل وطن وحزب الجبهة الوطنية تحت التأسيس، حول نظام البكالوريا الجديد، الذي أعلنت الحكومة عنه مؤخرا، حيث اتفق أغلب النواب على أهميته ولكن مع إجراء تعديلات ومعالجات عليه حتى يظل مستمرا لسنوات مقبلة دون تغيير.

أرخص أماكن بيع ياميش رمضان 2025، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان 2025، الذي يفصلنا عنه أقل من 30 يومًا، يستعد المواطنين لشراء ياميش رمضان بأصنافه كافة، ومع ارتفاع أسعار الياميش والمكسرات؛ فإن المواطنين يبحثون عن أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان 2025 في القاهرة.

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن قرار هام من جانب عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الجديد بشأن مكان معيشته في مدينة مانشستر.

نددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بفرض رسوم جمركية عليها، مؤكدةً أنها ستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة، وأنه لا توجد أطراف فائزة في الحروب التجارية.

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