الأحد 02 فبراير 2025
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أخبار مصر

إلحق قدم، إغلاق باب التقديم لوظائف جديدة بدولة الإمارات والسعودية

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

تغلق وزارة العمل باب التقديم للوظائف الجديدة، غدًا الإثنين، والتي أعلنت عنها الوزارة بدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.  

وكان وزير العمل محمد جبران  قد أعلن الخميس الماضي، توفير 95 فرصة عمل للعمل بدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، موضحًا أن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة العامة للتشغيل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

ووجه الوزير الشباب المصري الذي تنطبق عليه الشروط التقديم، مُؤكدًا أن هذا يأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب في الخارج.

الفرص المطلوبة

وأوضح الوزير أن الفرص المطلوبة لمجموعة ماجد الفطيم للعمل بالسعودية بالتخصصات الأتية: عدد 3 خباز حلواني، 3 شيف جزارة، 2 شيف أجبان 2 شيف أسماك، برواتب تتراوح ما بين 3100 و3600 ريال سعودي، والوظائف المطلوبة بدولة الإمارات العربية بالتخصصات الأتية: عدد 25 خباز حلواني، عدد 20 شيف جزارة، 20 شيف أجبان، و20 شيف أسماك، برواتب تتراوح ما بين 3000 و3900 درهم إماراتي.

 

خطوات التقديم 

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة إنه على الشباب الراغب في الالتحاق بهذه الفرص التقديم من خلال الرابط التالي من هنـــا

مع العلم أن الشروط المطلوبة، أن يكون المُتقدم حاصلًا على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط، والسن لا يقل عن 18 سنة، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة، وتوفير تأمين صحي وتأمين على الحياة، وتذاكر سفر كل عامين.

وأكدت أن فترة التقديم بدأت من الخميس الماضي الموافق 30 يناير 2025، ولمدة 5 أيام.

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