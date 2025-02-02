الأحد 02 فبراير 2025
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اقتصاد

تعرف على أسعار ياميش رمضان 2025 وأرخص أماكن بيعه

أرخص أماكن لبيع ياميش
أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان 2025، فيتو

أرخص أماكن بيع ياميش رمضان 2025، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان 2025، الذي يفصلنا عنه أقل من 30 يومًا، يستعد المواطنين لشراء ياميش رمضان بأصنافه كافة، ومع ارتفاع أسعار الياميش والمكسرات؛ فإن المواطنين يبحثون عن أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان 2025 في القاهرة.

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ارخص اماكن لبيع ياميش رمضان 2025

أرخص أماكن بيع الياميش وأسعاره

وعليه «فيتو» تستعرض أرخص أماكن بيع الياميش بالتزامن مع موسم رمضان 2025، فضلًا عن أسعار الياميش في هذه المناطق؛ في السطور الآتية: 

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الياميش 

أرخص أماكن شراء ياميش رمضان 2025

نبدأ باستعراض أرخص الأماكن لبيع الياميش والمكسرات، التي على رأسها بعض المناطق الشهيرة لبيع الياميش جملة، مثل:

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ياميش رمضان 2025

شارع باب البحر من أرخص أماكن بيع ياميش رمضان 2025

1-  شارع باب البحر الممتد من ميدان باب الشعرية إلى شارع كلوت بك بالفجالة في ميدان رمسيس، وهو من الشوارع الرئيسية التي تضم أسواقًا متعددة لبيع الياميش والمكسرات بأسعار جملة للتجار والمواطنين، لذلك أسعار الياميش في شارع باب البحر منافسة جدًا للمحال التجارية في المناطق الأخرى.

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 أسعار الياميش في رمضان 2025

منطقة باب الشعرية من أرخص الأماكن لبيع الياميش

2- منطقة باب الشعرية أيضًا تعد من أرخص أماكن بيع ياميش رمضان 2025، مع وجود محلات وشوادر ياميش ومكسرات تبيع أيضًا بأسعار الجملة ونصف الجملة.

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سعر ياميش رمضان 2025

محلات العطارة في شارع العطارين والغورية

3- وبالقرب من باب الشعرية، تتنافس محلات العطارة الشهيرة الممتدة في شارع العطارين والغورية، وبعض المحال التجارية المتفرقة في حي الأزهر، وتشتهر هذه الشواره ببيع الياميش والمكسرات والتوابل والأعشاب وجميع أصناف العطارة بأسعار تنافسية أيضًا.

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ارخص سعر ياميش رمضان 2025

معرض اهلًا رمضان 2025

4-  وفي السنوات الأخيرة؛ دخلت معارض أهلًا رمضان دائرة المنافسة على أرخص أسعار الياميش والمكسرات والسلع الرمضانية، حيث تقام معارض أهلًا رمضان بأسعار مخفضة تحت رعاية مجلس الوزراء ومن تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية مع الغرف التجارية في المحافظات.

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ارخص اسعار ياميش رمضان 2025

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة القاهرة

المولات التجارية الكبرى: سيتي ستارز، كايرو فيستيفال سيتي.

  • المرج: شارع مؤسسة الزكاة.
  • شبرا: 58 شارع جسر البحر الساحل.
  • دار السلام: 66 شارع الفيوم.
    حلوان: شارع سلاح المهندسين.
  • المعصرة.
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ارخص أسعار ياميش رمضان 2025

 

منافذ وزارة الزراعة تطرح الياميش بأسعار مخفضة

5- وأخيرًا منافذ وزارة الزراعة التي  تقدم  منتجات ومنها الياميش والمكسرات وأصناف التمور بأسعار مخفضة.

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اماكن بيع ياميش رمضان 2025

أسعار الياميش في رمضان 2025 في شارع العطارين والغورية

وعن أسعار الياميش في رمضان 2025 في محلات الغورية وشارع العطارين؛ فجاءت كالآتي:

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ارخص اماكن لبيع ياميش رمضان 2025

أسعار قمر الدين في محلات شارع العطارين والغورية

تتفاوت أسعار قمر الدين الشعبي من 25 و28 و30 و35 و40 جنيهًا، لسعر لفة وزن 400 جرام.

أما أسعار قمر الدين الأعلى جودة؛ فأيضًا تتفاوت سعر لفة قمر الدين من 50 إلى 115 جنيهًا.

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ياميش رمضان 2025

أسعار التين في رمضان 2025

بلغ سعر كيلو تين تركي نحو 540 جنيهًا.

بلغ سعر تين سوري نحو 380 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر تين تركي «باكت» من 100 و110 و120 جنيهًا.

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اسعار ياميش رمضان 2025

أسعار الزبيب في رمضان 2025

بلغ سعر زبيب إيراني  نحو 220 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر الزبيب تركي نحو 180 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار كيلو الزبيب المصري بين 120و 160 جنيهًا.

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سعر ياميش رمضان 2025

أسعار جوز الهند في رمضان 2025

بلغ سعر جوز الهند سريلانكي 220 جنيهًا.

بلغ سعر جوز الهند الفيتنامي نحو 240 جنيهًا.

بلغ سعر جوز هند الخشن (أظافر) نحو 320 جنيهًا.

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الياميش في رمضان 2025

أسعار ياميش رمضان 2025

بلغ سعر مشمشية جامبو 460 جنيهًا.

بلغ سعر مشمشية حجم أصغر 380 جنيهًا

بلغ سعر كيلو البندق 1000 جنيه.

بلغ سعر كيلو لوز 1000 جنيه.

بلغ سعر عين جمل 1000 جنيه.

بلغ سعر الفستق  الأمريكي مملح نحو 700 جنيه.

بلغ سعر الكاجو نحو 700 جنيه.

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أسعار الياميش في رمضان 2025

 أسعار التمور والبلح في الأسواق

وفيما يخص أسعار التمور والبلح في الأسواق، فهي كالآتي:

بلغ سعر البلح نصف جاف بالكيلو سائب 60 جنيهًا.

بلغ سعر علبة بلح وزن 600 جرام نحو 60 جنيهًا

بلغ سعر البلح  جاف عبوة وزن  5 كيلوات بـ 300 جنيه.

بلغ سعر بلح نصف جاف عبوة وزن 5 كيلوات بـ 250 جنيهًا.

بلغ سعر عبوة بلح نصف جاف فاخر وزن كيلو نحو 140 جنيهًا.

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ياميش رمضان 2025 بكام

سعر الياميش في شارع باب البحر

وبالانتقال إلى سعر الياميش في شارع باب البحر ببعض المحلات وفقًا لجولة ميدانية لـ «فيتو» فجاءت كالآتي: 

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ارخص اماكن لبيع ياميش رمضان 2025

أسعار الزبيب في شارع باب البحر

بلغ سعر كيلو الزبيب الأبيض نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر الزبيب الأحمر نحو 68 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو الزبيب أصفر نحو 225 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو زبيب أسود نحو 100 جنيه.

فيما بلغ سعر الزبيب الجامبو نحو 130 جنيهًا للكيلو.

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ياميش رمضان 2025

أسعار السوداني في شارع باب البحر

بلغ سعر كيلو السوداني المملح حجم وسط نحو 122 جنيهًا.

بلغ سعر السوداني معبأ وزن 200 جرام نحو 81 جنيهًا.

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اسعار ياميش رمضان 2025

أسعار الكاجو في شارع باب البحر

سعر الكاجو المحمص وزن 200 جرام نحو 303 جنيهات.

سعر الكاجو المحمص وزن 175 جرامًا نحو  234 جنيهًا

الكاجو (حجم وسط) نحو 950 جنيها للكيلو

الكاجو الخام نحو  1255 جنيها للكيلو

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