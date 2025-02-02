تعرف على أسعار ياميش رمضان 2025 وأرخص أماكن بيعه
أرخص أماكن بيع ياميش رمضان 2025، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان 2025، الذي يفصلنا عنه أقل من 30 يومًا، يستعد المواطنين لشراء ياميش رمضان بأصنافه كافة، ومع ارتفاع أسعار الياميش والمكسرات؛ فإن المواطنين يبحثون عن أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان 2025 في القاهرة.
أرخص أماكن بيع الياميش وأسعاره
وعليه «فيتو» تستعرض أرخص أماكن بيع الياميش بالتزامن مع موسم رمضان 2025، فضلًا عن أسعار الياميش في هذه المناطق؛ في السطور الآتية:
أرخص أماكن شراء ياميش رمضان 2025
نبدأ باستعراض أرخص الأماكن لبيع الياميش والمكسرات، التي على رأسها بعض المناطق الشهيرة لبيع الياميش جملة، مثل:
شارع باب البحر من أرخص أماكن بيع ياميش رمضان 2025
1- شارع باب البحر الممتد من ميدان باب الشعرية إلى شارع كلوت بك بالفجالة في ميدان رمسيس، وهو من الشوارع الرئيسية التي تضم أسواقًا متعددة لبيع الياميش والمكسرات بأسعار جملة للتجار والمواطنين، لذلك أسعار الياميش في شارع باب البحر منافسة جدًا للمحال التجارية في المناطق الأخرى.
منطقة باب الشعرية من أرخص الأماكن لبيع الياميش
2- منطقة باب الشعرية أيضًا تعد من أرخص أماكن بيع ياميش رمضان 2025، مع وجود محلات وشوادر ياميش ومكسرات تبيع أيضًا بأسعار الجملة ونصف الجملة.
محلات العطارة في شارع العطارين والغورية
3- وبالقرب من باب الشعرية، تتنافس محلات العطارة الشهيرة الممتدة في شارع العطارين والغورية، وبعض المحال التجارية المتفرقة في حي الأزهر، وتشتهر هذه الشواره ببيع الياميش والمكسرات والتوابل والأعشاب وجميع أصناف العطارة بأسعار تنافسية أيضًا.
معرض اهلًا رمضان 2025
4- وفي السنوات الأخيرة؛ دخلت معارض أهلًا رمضان دائرة المنافسة على أرخص أسعار الياميش والمكسرات والسلع الرمضانية، حيث تقام معارض أهلًا رمضان بأسعار مخفضة تحت رعاية مجلس الوزراء ومن تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية مع الغرف التجارية في المحافظات.
أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة القاهرة
المولات التجارية الكبرى: سيتي ستارز، كايرو فيستيفال سيتي.
- المرج: شارع مؤسسة الزكاة.
- شبرا: 58 شارع جسر البحر الساحل.
- دار السلام: 66 شارع الفيوم.
حلوان: شارع سلاح المهندسين.
- المعصرة.
منافذ وزارة الزراعة تطرح الياميش بأسعار مخفضة
5- وأخيرًا منافذ وزارة الزراعة التي تقدم منتجات ومنها الياميش والمكسرات وأصناف التمور بأسعار مخفضة.
أسعار الياميش في رمضان 2025 في شارع العطارين والغورية
وعن أسعار الياميش في رمضان 2025 في محلات الغورية وشارع العطارين؛ فجاءت كالآتي:
أسعار قمر الدين في محلات شارع العطارين والغورية
تتفاوت أسعار قمر الدين الشعبي من 25 و28 و30 و35 و40 جنيهًا، لسعر لفة وزن 400 جرام.
أما أسعار قمر الدين الأعلى جودة؛ فأيضًا تتفاوت سعر لفة قمر الدين من 50 إلى 115 جنيهًا.
أسعار التين في رمضان 2025
بلغ سعر كيلو تين تركي نحو 540 جنيهًا.
بلغ سعر تين سوري نحو 380 جنيهًا للكيلو.
يتراوح سعر تين تركي «باكت» من 100 و110 و120 جنيهًا.
أسعار الزبيب في رمضان 2025
بلغ سعر زبيب إيراني نحو 220 جنيهًا للكيلو.
بلغ سعر الزبيب تركي نحو 180 جنيهًا للكيلو.
تراوحت أسعار كيلو الزبيب المصري بين 120و 160 جنيهًا.
أسعار جوز الهند في رمضان 2025
بلغ سعر جوز الهند سريلانكي 220 جنيهًا.
بلغ سعر جوز الهند الفيتنامي نحو 240 جنيهًا.
بلغ سعر جوز هند الخشن (أظافر) نحو 320 جنيهًا.
أسعار ياميش رمضان 2025
بلغ سعر مشمشية جامبو 460 جنيهًا.
بلغ سعر مشمشية حجم أصغر 380 جنيهًا
بلغ سعر كيلو البندق 1000 جنيه.
بلغ سعر كيلو لوز 1000 جنيه.
بلغ سعر عين جمل 1000 جنيه.
بلغ سعر الفستق الأمريكي مملح نحو 700 جنيه.
بلغ سعر الكاجو نحو 700 جنيه.
أسعار التمور والبلح في الأسواق
وفيما يخص أسعار التمور والبلح في الأسواق، فهي كالآتي:
بلغ سعر البلح نصف جاف بالكيلو سائب 60 جنيهًا.
بلغ سعر علبة بلح وزن 600 جرام نحو 60 جنيهًا
بلغ سعر البلح جاف عبوة وزن 5 كيلوات بـ 300 جنيه.
بلغ سعر بلح نصف جاف عبوة وزن 5 كيلوات بـ 250 جنيهًا.
بلغ سعر عبوة بلح نصف جاف فاخر وزن كيلو نحو 140 جنيهًا.
سعر الياميش في شارع باب البحر
وبالانتقال إلى سعر الياميش في شارع باب البحر ببعض المحلات وفقًا لجولة ميدانية لـ «فيتو» فجاءت كالآتي:
أسعار الزبيب في شارع باب البحر
بلغ سعر كيلو الزبيب الأبيض نحو 80 جنيهًا.
بلغ سعر الزبيب الأحمر نحو 68 جنيهًا للكيلو.
بلغ سعر كيلو الزبيب أصفر نحو 225 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو زبيب أسود نحو 100 جنيه.
فيما بلغ سعر الزبيب الجامبو نحو 130 جنيهًا للكيلو.
أسعار السوداني في شارع باب البحر
بلغ سعر كيلو السوداني المملح حجم وسط نحو 122 جنيهًا.
بلغ سعر السوداني معبأ وزن 200 جرام نحو 81 جنيهًا.
أسعار الكاجو في شارع باب البحر
سعر الكاجو المحمص وزن 200 جرام نحو 303 جنيهات.
سعر الكاجو المحمص وزن 175 جرامًا نحو 234 جنيهًا
الكاجو (حجم وسط) نحو 950 جنيها للكيلو
الكاجو الخام نحو 1255 جنيها للكيلو
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