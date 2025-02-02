مدحت العدل يكشف مفاجأة بشأن صفقات الزمالك ويوجه رسالة لزيزو (فيديو)

قال السيناريست مدحت العدل: "نادي الزمالك بقاله 30 سنة على نفس الحال، مجالس تتغير ولجان تأتي وأشخاص تتشاجر وآخرون يتجاوزون ويتطاولون بالشتائم".

معاناة الزمالك من بعض المنتمين له

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين بقناة "النهار": "فيه ناس حول الزمالك بتتخانق مع البشر كلهم والكل عارفهم من غير الإفصاح عن أسماء".

وأضاف: "كنا نأمل في مجلس إدارة الزمالك الحالي ولا نزال نأمل خيرا لأن الجميع نيته جيدة، حل كل مشكلات النادي في شهر أو شهرين وكلنا كنا نعتقد ذلك، ولكن النادي كان متروك والموظفين لم يتقاضوا مرتباتهم وهذا معروف لكل أجهزة الدولة، وحجم المشكلات التي وجدها المجلس الحالي غير طبيعية".

تركة ثقيلة على مجلس حسين لبيب

ولفت: "بدل قضية خالد بو طيب كان هناك 60 قضية، كل يوم يكتشف مجلس حسين لبيب مشكلات جديدة وقضايا، كمية المشكلات غير طبيعية، والمجلس جاء في مهمة شبه انتحارية لأنه استلم النادي محروق ومفيهوش حاجة وعليه 500 قضية".

وأشار: "ليس لنا أي سلطة من أي نوع داخل نادي الزمالك، ولكننا أخبرنا مجلس الإدارة أن اللجنة المسئولة عن اختيار اللاعبين مش شاطرة وغير قادرة وعلشان كده هنجيب لجنة من لاعيبة الزمالك وعلى رأسهم ميدو وقعدنا واتفقنا إن أول حاجة لاعبي الفريق ياخدوا فلوسهم ومستحقاتهم، ومهمتنا كرجال أعمال إن اللي ميدو يتفق عليه مع جروس احنا هنعمله لا أكثر ولا أقل لأن الزمن سابقنا، ومفيش لاعب هيجي إلا بموافقة جروس، ومجلس الزمالك شريك أساسي معنا ولسنا مجلسا موازيا وأنا وجمال العدل وعمرو الجنايني مش محتاجين حد يلمعنا".

دعم مالي لصفقات نادي الزمالك

وأكد: "احنا كرجال الأعمال هنجيب أي لاعب الزمالك يحتاجه قبل قفل القيد في 8 فبراير، وذلك بمباركة جروس وحسين لبيب وأكدنا للاعبي الفريق أننا ندعمهم في كل شيء".

آخر تطورات ملف زيزو

وعن ملف أحمد مصطفى زيزو، علق: "في كل فرقة فيه سوبر ستار، وبالنسبة للزمالك السوبر ستار هو زيزو، ولما مستواه قل نتيجة الظروف الفرقة كلها هبطت، وبالتالي هو زي ميسي، ومحدش يقدر يقول إن مش من حق أبو زيزو يتفاوض لأعلى حاجة".

وتابع: "شايفين إن زيزو من حقه ياخد فلوس ولكن لازم يعرف إن اللعب للأهلي والزمالك قيمة مضافة، الجماهير ترفض رحيل زيزو وأنا واحد منهم وهناك ضغوط جماهيرية من أجل بقائه".



وواصل: "الضغط الجماهيري بيقول لمجلس إدارة الزمالك لأ إحنا مش هنسيب زيزو لأننا بنحبه، بس إحنا مش هنحبه أكبر من الزمالك، واحنا لنا جلسة مع زيزو لتقريب وجهات النظر وعدم رحيله عن القلعة البيضاء، وبنقول لزيزو متزعلش لو أي حد من الجمهور انفعل عليك".



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