الأحد 02 فبراير 2025
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رياضة

أشرف بن شرقي: شعرت بالرعب عندما رأيت جماهير الأهلي أول مرة

أشرف بن شرقي لاعب
أشرف بن شرقي لاعب الأهلي، فيتو

وجه أشرف بن شرقي رسالة إلى جماهير  النادي الأهلي خلال حوار أجراه عبر الموقع الرسمي ومنصات النادي. 

وقال أشرف بن شرقي: “أعرف جيدًا مدى عشق وارتباط جماهير الأهلي بالنادي، وقد رأيت ذلك بنفسي عندما لعبت ضد الفريق من ‏قبل”. 

وأضاف: “أتذكر جيدًا عندما لعبت أمام الأهلي في استاد برج العرب، كان الملعب ممتلئًا بجماهير الأهلي، ‏وكانوا يشجعون الفريق بحماس كبير شعرت معه بالرعب في الملعب، وهذا جعلني أدرك مدى ‏ارتباطهم بالنادي”. 

وواصل: “جماهير الأهلي عاشقة لفريقها، وتدعمه في كل الأوقات، ونحن كلاعبين نعلم جيدًا قيمة ‏هذا الجمهور، وسنبذل كل ما لدينا من أجل إسعادهم وتحقيق البطولات التي يستحقونها”.

واختتم: “سأقدم كل ما لدي ‏داخل الملعب، وسأعمل بكل جدية حتى أكون عند حسن ظنهم، وأتمنى أن نحقق معًا المزيد من ‏النجاحات والبطولات، لأن النادي الأهلي دائمًا معتاد على الفوز، وجماهيره لا تقبل إلا بالبطولات”.‏
 

وكان النادي الأهلي قد تعاقد رسميا مع المغربي أشرف بن شرقي لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر، بعد توقيع اللاعب على العقود، وإنهاء النادي كافة الإجراءات الإدارية والمالية. 

أرقام أشرف بن شرقي 

وخلال مشوار أشرف بن شرقي، لعب  316 مباراة رفقة 7 أندية نجح خلالها في تسجيل 97 هدفا، وصناعة 58 هدفا.

 وكانت أفضل مواسم المغربي رفقة نادي الزمالك، بعدما لعب 109 مباريات، سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 آخرين. 

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