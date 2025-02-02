الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تامر عبد المنعم يعلق على فيديو محمد رمضان المثير للجدل

تامر عبد المنعم ومحمد
تامر عبد المنعم ومحمد رمضان، فيتو

تصدر النجم محمد رمضان حديث مواقع السوشيال ميديا عقب نشره لمقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع فيس بوك.

محمد رمضان يثير الجدل  

وقال الفنان محمد رمضان من خلال الفيديو: “حاجة لاحظتها في مسلسلات رمضان فعايز ألفت انتباه بعض القنوات، أنا بلاحظ إنكم بتحطوا البوسترات في الشارع وبتحطوا فوق دماغ النجم رمضان أحلى في دي ممكن تضايق بعض الزملاء وأنصح بتغييرها لشهر الفرحة أو تحطوا صورتي جنب جملة رمضان أحلي”.

 

وتفاعل الفنان تامر عبد المنعم مع فيديو محمد رمضان، وأعاد نشره عبر فيس بوك وعلق قائلا: "الصراحة عجبتني".

وفي طريقة مبتكرة لجأ إليها الفنان محمد رمضان، لتأكيد أنه "نمبر وان" في مجال الموسيقى والتمثيل في مصر والوطن العربي.

حيث قرر اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي وسؤاله عمن يكون "الرقم واحد" في مصر والوطن العربي في مجال الموسيقى والتمثيل، لتأتي الإجابة التي ينتظرها رمضان.

 

ونشر صاحب أغنية "نمبر وان" مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في الفيديو وهو مستلقي يدخن، ويمسك بهاتفه، خلال حديثه مع أداة الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي".

ووجه رمضان سؤاله إلى الذكاء الاصطناعي قائلًا: "تشات جي بي تي.. مين نمبر وان في مصر والوطن العربي في الموسيقى والتمثيل؟"، لتأتي الإجابة باللغة الإنجليزية، لتؤكد أن محمد رمضان هو صاحب هذا اللقب، وهو ما جعل الفنان يبتسم، وييقول مازحا للفتاة في التطبيق: " تقدري تقولي غير كده ولا إيه؟".

وطلب بعدها رمضان أن تكون الإجابة باللغة العربية، لتجيب أداة الذكاء الاصطناعي قائلةً: "محمد رمضان بلا منازع هو رقم واحد في مصر والوطن العربي سواء في الموسيقى أو التمثيل.. هو رمز النجاح والتأثير الكبير".

جمهور رمضان تفاعل بشكل كبير مع الفيديو… وما بين الانتقادات والتعليقات من الفانز، علق أحدهم: "إيه يا رمضان بقى ده يا رمضان"، وقال مستخدم آخر: "أكيد أنت رقم واحد في كل شيء يا رمضان".

وكان محمد قد أحيا حفلًا غنائيًا منذ أيام في باريس، وشارك جمهوره لقطات  من أجواء زيارته للعاصمة الفرنسية.

 

كما أعلن عن توقيعه عقدًا لعمل درامي سيُعرض في موسم رمضان المقبل 2025، دون الكشف عن إسم وتفاصيل المشروع.

وأثار الإعلان حماسة جمهوره، خاصة بعد إضافته تعليقًا عبر فيسبوك كتب فيه: "رمضان يجمعنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النجم محمد رمضان محمد رمضان محمد رمضان يثير الجدل تامر عبد المنعم
ads

الأكثر قراءة

ردا على ترامب، كندا تفرض رسوما على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأحد 2 فبراير 2025

مدحت العدل يكشف مفاجأة بشأن صفقات الزمالك ويوجه رسالة لزيزو (فيديو)

الملوخية ترتفع لـ 18 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تامر عبد المنعم يعلق على فيديو محمد رمضان المثير للجدل

صحيفة إنجليزية تكشف سر سعادة مسئولي السيتي بـ عمر مرموش

المحكمة الاقتصادية تستمع اليوم لمرافعة دفاع إبراهيم فايق في قضية التسريب الصوتي

الأهلي يلتقي مودرن سبورت بالدوري بحثا عن عودة الانتصارات

منوعات

المزيد

خسائرها 27 مليار دولار سنويا في أمريكا، علماء يدقون ناقوس الخطر بسبب انتشار الفئران

نام أثناء خطاب، وزير الخارجية الإسباني يقيل سفير بلاده في بلجيكا

طالبة صينية مؤيدة لفلسطين أول ضحايا قانون ترامب ضد المهاجرين

سائق توصيل يحطم لامبورجيني ريفويلتو جديدة قبل تسليمها

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 فبراير 2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم السبت

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت1/ 2/ 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية