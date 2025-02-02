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خارج الحدود

ردا على ترامب، كندا تفرض رسوما على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار

رئيس وزراء كندا،
رئيس وزراء كندا، فيتو

أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو فرض رسوم جمركية على واردات أمريكية تبلغ قيمتها 155 مليار دولار، ردا على رسوم فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات كندية.

وجاء إعلان ترودو بعد ساعات فقط من توقيع ترامب الأمر التنفيذي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة فضلا عن الصادرات القادمة من المكسيك والصين.

وأضاف ترودو خلال مؤتمر صحفي: "تبدأ الرسوم الجمركية الفورية على السلع الأمريكية اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم"، وهو اليوم المقرر أن تبدأ فيه الولايات المتحدة بتحصيل الرسوم على السلع الكندية.

وأضاف أن بقية الرسوم سيتم تطبيقها بعد حوالي 3 أسابيع "لتمكين الشركات وسلاسل التوريد الكندية من البحث عن بدائل."

وأوضح ترودو: "مثل الرسوم الأمريكية، ستكون استجابتنا واسعة النطاق وتشمل عناصر يومية مثل البيرة والنبيذ والبوربون الأمريكي، والفواكه وعصائر الفواكه، بما في ذلك عصير البرتقال، بالإضافة إلى الخضروات والعطور والملابس والأحذية".

وتابع: "ستشمل أيضا منتجات استهلاكية رئيسية مثل الأجهزة المنزلية والأثاث ومعدات الرياضة، ومواد مثل الأخشاب والبلاستيك، وغير ذلك الكثير."

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