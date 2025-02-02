الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سقوط 24 شهيدا فلسطينيا في جنين ومخيمها خلال 12 يوما

جنين، فيتو
جنين، فيتو

ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص وقصف القوات الإسرائيلية، في محافظة جنين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، منذ 12 يوما، إلى 24 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الإصابات.


تفصيلا، استشهد 5 فلسطينيين أمس السبت وأصيب آخرون في قصف للقوات الإسرائيلية استهدف مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبها.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، باستشهاد مواطنين اثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين، بينما استشهد مواطنان جراء قصف مركبتهما في قباطية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت "وفا" أن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت مركبة في شارع حيوي وسط بلدة قباطية، ما أدى لمقتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مُسيرة أخرى قصفت دراجة نارية في الحي الشرقي من مدينة جنين، ما أدى لمقتل مواطنين.

وكانت القوات الإسرائيلية قد قصفت مجموعة من الشبان في وقت سابق من مساء أمس السبت، بالقرب من ديوان السعدي في الحي الشرقي من مدينة جنين، ما أدى لاستشهاد الطفل أحمد عبد الحليم السعدي، البالغ من العمر 16 عاما، وإصابة شابين آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة جنين الهجوم الاسرائيلي مدينة جنين بلدة قباطية وزارة الصحة الفلسطينية ديوان السعدي

مواد متعلقة

استشهاد طفل فلسطيني وإصابة مواطنَين آخرين جراء قصف إسرائيلي على مدينة جنين

سرايا القدس تستهدف آلية إسرائيلية بعبوة ناسفة في جنين

الاحتلال يجبر سكان مبان في مخيم جنين على إخلائها

الاحتلال يدفع بتعزيزات نحو مدينة ومخيم جنين بالضفة
ads

الأكثر قراءة

ردا على ترامب، كندا تفرض رسوما على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأحد 2 فبراير 2025

مدحت العدل يكشف مفاجأة بشأن صفقات الزمالك ويوجه رسالة لزيزو (فيديو)

الملوخية ترتفع لـ 18 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تامر عبد المنعم يعلق على فيديو محمد رمضان المثير للجدل

صحيفة إنجليزية تكشف سر سعادة مسئولي السيتي بـ عمر مرموش

المحكمة الاقتصادية تستمع اليوم لمرافعة دفاع إبراهيم فايق في قضية التسريب الصوتي

الأهلي يلتقي مودرن سبورت بالدوري بحثا عن عودة الانتصارات

منوعات

المزيد

خسائرها 27 مليار دولار سنويا في أمريكا، علماء يدقون ناقوس الخطر بسبب انتشار الفئران

نام أثناء خطاب، وزير الخارجية الإسباني يقيل سفير بلاده في بلجيكا

طالبة صينية مؤيدة لفلسطين أول ضحايا قانون ترامب ضد المهاجرين

سائق توصيل يحطم لامبورجيني ريفويلتو جديدة قبل تسليمها

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 فبراير 2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم السبت

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت1/ 2/ 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية