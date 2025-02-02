سقوط 24 شهيدا فلسطينيا في جنين ومخيمها خلال 12 يوما

ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص وقصف القوات الإسرائيلية، في محافظة جنين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، منذ 12 يوما، إلى 24 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الإصابات.



تفصيلا، استشهد 5 فلسطينيين أمس السبت وأصيب آخرون في قصف للقوات الإسرائيلية استهدف مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبها.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، باستشهاد مواطنين اثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين، بينما استشهد مواطنان جراء قصف مركبتهما في قباطية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت "وفا" أن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت مركبة في شارع حيوي وسط بلدة قباطية، ما أدى لمقتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مُسيرة أخرى قصفت دراجة نارية في الحي الشرقي من مدينة جنين، ما أدى لمقتل مواطنين.

وكانت القوات الإسرائيلية قد قصفت مجموعة من الشبان في وقت سابق من مساء أمس السبت، بالقرب من ديوان السعدي في الحي الشرقي من مدينة جنين، ما أدى لاستشهاد الطفل أحمد عبد الحليم السعدي، البالغ من العمر 16 عاما، وإصابة شابين آخرين.

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