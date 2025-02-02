الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصين تتوعد بإجراءات مضادة ردا على التعريفات الجمركية الأمريكية

الصين، فيتو
الصين، فيتو

نددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بفرض رسوم جمركية عليها، مؤكدةً أنها ستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة، وأنه لا توجد أطراف فائزة في الحروب التجارية.


وقالت الخارجية الصينية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي إن "الصين تعرب عن استنكارها ومعارضتها الشديدة لفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 10 بالمئة على المنتجات الصينية، المصدرة إلى الولايات المتحدة بسبب الفنتانيل، وستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة".


وتابع البيان أن "موقف الصين ثابت وحازم في هذا الصدد، فلا يوجد فائز في الحروب التجارية، وحروب التعريفات الجمركية، ففرض التعريفات الجمركية من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة، ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل خطير، ولا يحل مشاكلها فحسب، بل إنه يضر بالجانبين ولا يفيد العالم".


وأضاف البيان: "الصين هي واحدة من الدول التي لديها سياسة مكافحة المخدرات الأكثر صرامة وشمولًا في العالم، إن الفنتانيل مشكلة أمريكا، وبروح الإنسانية، قدمت الصين الدعم للولايات المتحدة في استجابتها لمشكلة الفنتانيل".

وبناء على طلب الولايات المتحدة، أعلنت الصين رسميا إضافة الفنتانيل إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة في عام 2019، لتصبح أول دولة في العالم تتخذ مثل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن الصين والولايات المتحدة قامتا بتعاون واسع النطاق في مكافحة المخدرات، وحققتا نتائج مهمة، وهي حقيقة واضحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصين وزارة الخارجية الصينية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسوم جمركية

مواد متعلقة

ردا على ترامب، كندا تفرض رسوما على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار

رغم الرفض الشعبي، وزير الخارجية الأمريكي يصل بنما لمناقشة مطالب ترامب

وزير الطاقة الكندي يرد على تعريفات ترامب: جاهزون للقتال من أجل الكنديين

طالبة صينية مؤيدة لفلسطين أول ضحايا قانون ترامب ضد المهاجرين
ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأحد 2 فبراير 2025

أخبار مصر: غلق باب التقديم لوظائف السكك الحديدية، ارتفاع أسعار الملوخية، إبراهيم فايق وطبيبة كفر الدوار أمام المحكمة

تامر عبد المنعم يعلق على فيديو محمد رمضان المثير للجدل

الملوخية ترتفع لـ 18 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

إيران تكشف عن أحدث صاروخ باليستي يحمل اسم "اعتماد" (فيديو)

الفراولة تبدأ من 20 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ردا على ترامب، كندا تفرض رسوما على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار

صحيفة إنجليزية تكشف سر سعادة مسئولي السيتي بـ عمر مرموش

منوعات

المزيد

خسائرها 27 مليار دولار سنويا في أمريكا، علماء يدقون ناقوس الخطر بسبب انتشار الفئران

نام أثناء خطاب، وزير الخارجية الإسباني يقيل سفير بلاده في بلجيكا

طالبة صينية مؤيدة لفلسطين أول ضحايا قانون ترامب ضد المهاجرين

سائق توصيل يحطم لامبورجيني ريفويلتو جديدة قبل تسليمها

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 فبراير 2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم السبت

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت1/ 2/ 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية